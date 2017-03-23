16:29, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

BelÃ§ika'da AVM'ye araÃ§la saldÄ±rÄ±





BelÃ§ika'da bir araÃ§ alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika'nÄ±n Antwerp kentinde alÄ±ÅŸveriÅŸ maÄŸazalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir sokaÄŸa yÃ¼ksek hÄ±zdaki aracÄ±yla girmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi engellendi. ÅžÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BelÃ§ikalÄ± yetkililer saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunan ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. Polis yetkilileri Antwerp'e ek polis ve askeri personelin gÃ¶nderildiÄŸini belirtti. ARAÃ‡ FRANSA PLAKALI Polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Serge Muyters yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "YÃ¼ksek hÄ±zla Ã§arÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu sokaÄŸa girmek isteyen kiÅŸinin aracÄ± Fransa plakalÄ±. Kamuflaj kÄ±yafetli bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi. Muyters gÃ¶zaltÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelinin Kuzey Afrika asÄ±llÄ± olduÄŸunu da belirtti. SaldÄ±rÄ± giriÅŸimi Londra'daki parlamento saldÄ±rÄ±sÄ±ndan ve BrÃ¼ksel'de 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larÄ±n 1. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nden bir gÃ¼n sonra yaÅŸandÄ±.

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