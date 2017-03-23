17:03, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 7 km tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu.

TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ihracat yÃ¼klerini gÃ¶tÃ¼recekleri Avrupa Ã¼lkelerine bir an Ã¶nce ulaÅŸtÄ±rmak isteyen tÄ±r ÅŸofÃ¶rleri, Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n iÅŸlemleri yavaÅŸ sÃ¼rdÃ¼rmesi nedeniyle KapÄ±kule'de yoÄŸunluÄŸuna neden oldu.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rleri, TÃ¼rkiye'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in sÄ±ranÄ±n kendilerine gelmesini bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Erkan Morgil, Ä°stanbul'dan yÃ¼klediÄŸi yÃ¼kÃ¼ Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. YaklaÅŸÄ±k 17 saattir kuyrukta beklediÄŸini anlatan Morgil, ''Neden beklediÄŸimizi bilmiyoruz, bir anlam da veremiyoruz. Bulgaristan'dan kaynaklanÄ±yor sorun. Maksat TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek, bunun iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸeyi yapÄ±yorlar.'' dedi.