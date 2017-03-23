DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa NÃ¼kleer AraÅŸtÄ±rma Merkezinin (CERN) "Bilimi HÄ±zlandÄ±rÄ±yoruz" sergisi, Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesinde meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
Ãœniversiteden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, santralistanbul YerleÅŸkesi Ã‡aÄŸdaÅŸ Sanatlar MÃ¼zesi BinasÄ±'ndaki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa, MÃ¼tevelli Heyet BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸrÄ± BaÄŸcÄ±oÄŸlu, RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Benan Orbay, Prof. Dr. Serkant Ali Ã‡etin, CERN KÃ¼resel AnlaÅŸmalar ve Sergi BaÅŸkanÄ± Dr. Rolf Landua, akademisyenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende konuÅŸan Ã‡aÄŸrÄ± BaÄŸcÄ±oÄŸlu, santralistanbul'u dÃ¶rt ay boyunca bilim Ã¼ssÃ¼ haline getirecek kÃ¼resel bir projeye ev sahipliÄŸi yapmaktan onur ve mutluluk duyduÄŸunu belirtti.
BaÄŸcÄ±oÄŸlu, "Bir Ã¼niversite, akademik ve bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalardaki yetkinliÄŸi kadar topluma hizmet alanÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±yla iyi bir eÄŸitim kurumu haline gelebilir. Bu unsurlarÄ±n hepsini barÄ±ndÄ±rmak ve bunu sÃ¼rekli kÄ±lmak Ã¼niversitemizin Ã¶ncelikli vizyon ve misyonlarÄ± arasÄ±ndadÄ±r. CERN ile verimli bir iÅŸ birliÄŸine girdik. Yeni Ã§alÄ±ÅŸmalarla iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rekli hale getirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.
Sergide, "BÃ¼yÃ¼k Patlama Sahnesi", "ParÃ§acÄ±k KuÅŸaÄŸÄ±", "Gizem AlanÄ±", "CERN AraÅŸtÄ±rmalarÄ±" ve "Teknoloji TohumlarÄ±" olarak evren hakkÄ±nda bilimsel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 farklÄ± bÃ¶lÃ¼m bulunuyor.
"Bilimi HÄ±zlandÄ±rÄ±yoruz" sergisi, 23 Temmuz'a 09.00-18.00 arasÄ±nda ziyaret edilebilecek.
Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesinde aÃ§Ä±lan CERN "Bilimi HÄ±zlandÄ±rÄ±yoruz" sergisinde, "BÃ¼yÃ¼k Patlama Sahnesi", "ParÃ§acÄ±k KuÅŸaÄŸÄ±", "Gizem AlanÄ±", "CERN AraÅŸtÄ±rmalarÄ±" ve "Teknoloji TohumlarÄ±" olarak evren hakkÄ±nda bilimsel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 farklÄ± bÃ¶lÃ¼m bulunuyor.
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