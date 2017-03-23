BediÃ¼zzaman Said-i Nursi'nin kÄ±sa hayatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BediÃ¼zzaman Said NursÃ®, 1878'de Bitlis vilayetine baÄŸlÄ± Hizan ilÃ§esi Nurs kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ocukluÄŸunda Ã§evresindeki medreselerde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Kendisinde gÃ¶rÃ¼len harikulade zekÃ¢ ve hafÄ±za sebebiyle, Ã¶nceleriÂ "Molla Said-i MeÅŸhur"Â diye tanÄ±ndÄ±. Daha sonraÂ "ZamanÄ±n HarikasÄ±"Â anlamÄ±ndaÂ "BediÃ¼zzaman"Â unvanÄ±yla ÅŸÃ¶hret buldu.
Talebelik yÄ±llarÄ±nda temel Ä°slamÃ® ilimlerle ilgili doksan kitabÄ± ezberledi. Her gece bunlardan birini tekrar ediyordu. Bu tekrarlar O'nu, Kur'an Ã¢yetlerini derinlemesine anlamasÄ±na birer basamak oldu ve her bir Kur'an Ã¢yetinin bÃ¼tÃ¼n kÃ¢inatÄ± ihata ettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼.
1900'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda, doÄŸuda MedresetÃ¼-z Zehra adÄ±nda, din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduÄŸu bir Ä°slam Ã¼niversitesi kurmak fikriyle, yÃ¶netim ve hilafet merkezi olan Ä°stanbul'a geldi ve hayatÄ± boyunca bu fikrini gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in gayret gÃ¶sterdi. BugÃ¼n doÄŸrudan istediÄŸi ÅŸekilde bir Ã¼niversite kuramamÄ±ÅŸ olmakla birlikte, dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±na uzanan ilim evleri aÃ§Ä±lmasÄ± ile BediÃ¼zzaman'Ä±n hayalini kurduÄŸu ilim yuvalarÄ± farklÄ± bir ÅŸekilde vÃ¼cut buldu.
Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± yÄ±llarÄ±nda DoÄŸu cephesinde gÃ¶nÃ¼llÃ¼ alay komutanÄ± olarak hizmet etti. SavaÅŸ esnasÄ±nda yaralanÄ±p iki buÃ§uk yÄ±l Rusya'da esir kaldÄ±. 1917'deki BolÅŸevik Ä°htilali esnasÄ±ndaki kargaÅŸadan yararlanÄ±p esaretten kurtuldu. DÃ¶nÃ¼ÅŸte, Genelkurmay'Ä±n kontenjanÄ±ndan OsmanlÄ±'nÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey dinÃ® danÄ±ÅŸma merkezi olanÂ 'DarÃ¼'l Hikmeti'l Ä°slamiye'deÂ Â gÃ¶rev yaptÄ±. Ä°ngilizlerin Ä°stanbul'u iÅŸgali yÄ±llarÄ±nda onlarÄ±n aleyhinde Hutuvat-Ä± Sitte adÄ±yla bir risale neÅŸretti.Â
Anadolu'da baÅŸlatÄ±lan Ä°stiklal mÃ¼cadelesine destek verdi.
1925 yÄ±lÄ±nda Van'da eÄŸitim faaliyetlerinde bulunurken, o sÄ±rada meydana gelen Åžeyh Said hareketi sebebiyle, bu harekete karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± halde, tedbir olarak Ã¶nce Burdur'a, ardÄ±ndan Isparta ve Barla'ya gÃ¶nderildi. Burada sekiz yÄ±l kaldÄ±.Â "Risale-i Nur"Â isimli Kur'an tefsirinin Ã§oÄŸu bÃ¶lÃ¼mlerini burada yazdÄ±. Eserleri ve fikirleri sebebiyle 1935 senesinde EskiÅŸehir Mahkemesine sevk edildi.
SÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸi Kastamonu'da eserlerini yazmaya devam etti. 1943'te Denizli Mahkemesi'ne, 1948'de Afyon Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeler beraatla neticelendi.
1950'de Ã§ok partili hayata geÃ§ildiÄŸinde dini hak ve hÃ¼rriyetler geniÅŸledi. BediÃ¼zzaman, bu dÃ¶nemde eserlerini matbaalarda bastÄ±rdÄ±.
BediÃ¼zzaman Said Nursi, 23 Mart 1960'ta Urfa'da Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
Kaynak: www.bediuzzamansaidnursi.org
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