SPK'ya FETÃ– operasyonu

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ErdoÄŸan'Ä± 'derin ÅŸÃ¼pheye' dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ana Muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n sÃ¶ylediklerine bakÄ±yorum. Sonra derin bir ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸÃ¼yorum. Acaba biz mi baÅŸka bir Ã¼lkede yaÅŸÄ±yoruz, yoksa bu zat mÄ± baÅŸka bir dÃ¼nyada yaÅŸÄ±yor?" dedi