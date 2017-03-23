Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Atina'da TÃ¼rkiye'yi konuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yesi ve Avrupa'nÄ±n komÅŸusu olduÄŸunu anÄ±msatarak, "Daha etkin ÅŸekilde iletiÅŸim kurmanÄ±n ve mÃ¼zakerede bulunmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulmalÄ±yÄ±z." dedi.
Gabriel, Atina temaslarÄ± kapsamÄ±nda Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Gabriel, dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ve Avrupa BirliÄŸi (AB) iliÅŸkilerine dair soru Ã¼zerine, TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yesi ve Avrupa'nÄ±n komÅŸusu olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Ancak TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸine yakÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Gabriel, "Ancak, her ne kadar durum zor olsa da hiÃ§bir ÅŸekilde iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± kapatmamalÄ±yÄ±z ve dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlar iÃ§ine girmemeliyiz. Daha etkin ÅŸekilde iletiÅŸim kurmanÄ±n ve mÃ¼zakerede bulunmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ± kapsamÄ±nda AB'nin TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara mali yardÄ±m saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gabriel, mutabakatÄ±n uygulanmaya devam etmesinin TÃ¼rkiye'nin de Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu sÃ¶yledi.
BÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶Ã§men akÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Yunanistan'Ä±n bu yÃ¼kÃ¼ kaldÄ±rmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Gabriel, Almanya'nÄ±n Yunanistan'a desteÄŸinin devam edeceÄŸini kaydetti.
Gabriel, Yunanistan'daki ekonomik krizle ilgili soru Ã¼zerine, "Yunanistan bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼kÃ¼n altÄ±nda. SiyasetÃ§iler, Ã¼lkeyi bu gÃ¼Ã§ durumdan kurtarmak iÃ§in zor kararlar almak zorunda. Her konuda hemfikir olmak manasÄ±na gelmese de Yunan halkÄ±na bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyuyorum." dedi.
Yunanistan'Ä±n avro bÃ¶lgesinden Ã§Ä±kmasÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ±n geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Gabriel, "Yunanistan olmadan istikrarlÄ± bir Avrupa'dan sÃ¶z edemeyiz." diye konuÅŸtu.
Yunan Bakan Kotzias da TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileriyle ilgili soru Ã¼zerine, "Biz demokratik ve AvrupalÄ± bir TÃ¼rkiye istiyoruz. Sorun Avrupa'nÄ±n deÄŸil TÃ¼rkiye'nin sorunu. TÃ¼rkiye, Avrupa yolunda devam edip etmeyeceÄŸine karar vermeli." ifadelerini kullandÄ±.
Kotzias ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerin kesilmesi deÄŸil, mÃ¼zakerelerin devamÄ± yÃ¶nÃ¼nde tavÄ±r aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Atina'ya giderek, "(TÃ¼rkiye ile) Daha etkin ÅŸekilde iletiÅŸim kurmanÄ±n ve mÃ¼zakerede bulunmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulmalÄ±yÄ±z" dedi
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