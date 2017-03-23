18:01, 23 Mart 2017 Perşembe

Çanakkale'de "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, geçen yıl temmuz ayında Güzelyalı mevkisinde çıkan orman yangını sonucu yanan 4 hektarlık alanda, 15 Temmuz demokrasi şehitleri için fidan dikildi.

Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, kutsal saydığı değerler gündeme geldiğinde sadece vatanını, milletini, devletini ve bayrağını savunmayı düşündüğünü söyledi.

Türk milletinin böyle bir asil millet olduğunu vurgulayan Tavlı, "Bizler de bugün burada şehitlerimizin manevi huzurunda sizlerle birlikte onların hatırasını yaşatmak üzere, bir nebze olsun yeşile ve doğaya katkıda bulunmak istiyoruz. Fidanlar ağaç olsun. Ağaçlar orman olsun. Ülkemin ve milletimin yolu açık olsun." diye konuştu.

Çanakkale Orman Bölge Müdür Refik Ulusoy da burada "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı"nı oluşturarak şehitlerin anısını gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Ulusoy, "Nasıl ki ormanlar bizim geleceğimizin teminatı ise demokrasi adına tanklara, mermilere kendini siper edip, şehit olan kardeşlerimiz bu milletin geleceğinin sigortası olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle birlikte alana 3 bin adet fıstık çamı ve selvi fidanı dikti.