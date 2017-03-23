Ä°talya'da taksiciler bir kez daha meydanlarda

Ä°talya'daÂ taksi ÅŸofÃ¶rleri, hÃ¼kÃ¼metin sektÃ¶re getirmek istediÄŸi rekabeti artÄ±rÄ±cÄ± dÃ¼zenlemeleriÂ protestoÂ etmek ve taleplerinin dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in protesto dÃ¼zenledi.
Taksiciler, baÅŸkent Roma, Napoli, Torino, Bari ve diÄŸer kentlerde olmak Ã¼zere Ã¼lke genelinde meydanlara indi.
BaÅŸkent Roma'daki protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, kentin simgesi olan tarihi arena Kolezyum'dan baÅŸlayarak Venedik MeydanÄ±'na kadar sÃ¼rdÃ¼. Korteje, kadÄ±n taksi ÅŸofÃ¶rleri Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti.
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan ÅŸofÃ¶rler, sektÃ¶re getirilmek istenen ve haksÄ±z kazanca neden olacaÄŸÄ±nÄ± savunduklarÄ± birtakÄ±m ayrÄ±calÄ±klara karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak iÃ§in 24 saat iÅŸ bÄ±rakma eylemine gideceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Taksiciler, geÃ§en ay sert ÅŸekilde karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±, internet Ã¼zerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber" ve diÄŸer transfer araÃ§larÄ±na yÃ¶nelik hÃ¼kÃ¼metin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemenin taleplerini karÅŸÄ±lamaya yetmediÄŸini belirtti.
HÃ¼kÃ¼metle pazarlÄ±klarÄ± dÃ¼n gece geÃ§ saatlere kadar sÃ¼ren taksiciler, istedikleri sonucu alamayÄ±nca bugÃ¼nkÃ¼ grevlerini ertelemekten vazgeÃ§erek uygulamaya koymuÅŸtu.
Taksicilerin, Roma'daki protestosu geÃ§en ay dÃ¼zenlenen protestoya gÃ¶re olaysÄ±z ve sakin geÃ§ti. AynÄ± taleplerle geÃ§en ay yapÄ±lan protestoda, zaman zaman taksicilerle gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda arbede yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
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