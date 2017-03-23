Musul'un batÄ±sÄ±nda yerinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 200 bini aÅŸtÄ±

Irak ParlamentosuÂ GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler Komisyonu BaÅŸkanÄ± Raad ed-Dehleki, "MusulÂ kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerini terk edip iÃ§ gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼ne dÃ¼ÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 200 bini geÃ§ti." dedi.
Dehleki, bÃ¶lgede insani felaket yaÅŸanmamasÄ± ve gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmamasÄ± iÃ§in Irak hÃ¼kÃ¼metinin Ã§ok ihtiyatlÄ± hareket ettiÄŸini belirtti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve diÄŸer uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n yeteri kadar destek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dehleki, terÃ¶r ve savaÅŸ maÄŸduru siviller iÃ§in daha fazla yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan bu yana kentin batÄ± bÃ¶lgelerini DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyonlara devam ediyor.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Westminster kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Westminster metro istasyonu yeniden hizmete aÃ§Ä±ldÄ±
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ± yakasÄ±nda yerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 200 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Taksiciler, Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± iÃ§in bir kez daha greve gitti
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Atina'ya giderek, "(TÃ¼rkiye ile) Daha etkin ÅŸekilde iletiÅŸim kurmanÄ±n ve mÃ¼zakerede bulunmanÄ±n yollarÄ±nÄ± bulmalÄ±yÄ±z" dedi
Bulgaristan tarafÄ±nÄ±n iÅŸlemleri yavaÅŸ sÃ¼rdÃ¼rmesi nedeniyle KapÄ±kule'de 7 kilometre kuyruk oluÅŸtu
BelÃ§ika'da bir araÃ§ alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Ä°slamofobi ile MÃ¼cadele DerneÄŸi, polisin camiyi zorla tahliye etmesini kÄ±nadÄ±
Londra'da dÃ¼n parlamento binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sosyal medya Ã¼zerinden DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¼stlenildi
Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da, BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri'nin oluÅŸturduÄŸu yeni kabineye destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Ä°talya'nÄ±n BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Carnelos, Irak'ta bin 400 Ä°talyan askerlerinin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi
Tunus BaÅŸbakanÄ± Åžahid'in Sudan ziyareti sÄ±rasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda 22 anlaÅŸma imzalandÄ±
Danimarka'nÄ±n iki bÃ¼yÃ¼k belediyesi, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karmak istemediÄŸi iÃ§in iÅŸ tekliflerini geri Ã§eviren ve iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alan kiÅŸilerin maaÅŸlarÄ±nda kesintiye gidiyor
Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu Rusya Devlet DumasÄ±'nÄ±n eski milletvekilinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, HollandalÄ± parlamenter Lenaers'Ä±n talebi Ã¼zerine Daily Sabah gazetesinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yasakladÄ±
Ukrayna'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k cephaneliÄŸinde meydana gelen patlamalarÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 20 bin kiÅŸi bÃ¶lgeden tahliye edildi
Afganistan'da Taliban'a Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen polis 9 meslektaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼