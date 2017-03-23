18:40, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Musul'un batÄ±sÄ±nda yerinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 200 bini aÅŸtÄ±





Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ± yakasÄ±nda yerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 200 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ParlamentosuÂ GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler Komisyonu BaÅŸkanÄ± Raad ed-Dehleki, "MusulÂ kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerini terk edip iÃ§ gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼ne dÃ¼ÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 200 bini geÃ§ti." dedi. Dehleki, bÃ¶lgede insani felaket yaÅŸanmamasÄ± ve gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmamasÄ± iÃ§in Irak hÃ¼kÃ¼metinin Ã§ok ihtiyatlÄ± hareket ettiÄŸini belirtti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve diÄŸer uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n yeteri kadar destek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Dehleki, terÃ¶r ve savaÅŸ maÄŸduru siviller iÃ§in daha fazla yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan bu yana kentin batÄ± bÃ¶lgelerini DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyonlara devam ediyor.

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