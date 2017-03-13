18:59, 23 Mart 2017 Perşembe

FETÖ'nün sözde "Iğdır sorumlusu" tutuklandı





Iğdır'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde "Iğdır sorumlusu" tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'ye yönelik Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2013 yılından beri örgütün sözde "Iğdır sorumlusu ve imamı" olduğu, Iğdır Özel Nergiz Fırat Eğitim Merkezinde öğretmenlik yaptığı belirtilen Y.Y. hakkında "yakalama kararı" çıkartıldı. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve firari olarak arandığı tespit edilen Y.Y'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu çalışma sonucu kentte gözaltına alınan Y.Y, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.

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