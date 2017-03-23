19:17, 23 Mart 2017 Perşembe

Türkiye ve Rusya'dan terörle mücadele toplantısı





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 29 Mart'ta Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin katılımıyla terörle mücadele konulu bir toplantı düzenleneceğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 29 Mart'ta Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin katılımıyla terörle mücadele konulu bir toplantı düzenleneceğini bildirdi. Başkent Moskova'da yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Zaharova, terörle mücadele konusunun Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinde önemli bir gündem maddesi haline geldiğini belirterek, "29 Mart'ta Moskova'da 2 ülke dışişleri bakanlıkları himayesinde, terör ve organize suçlarla mücadele konularının görüşüleceği bir toplantı düzenlenecek. Bir önceki toplantı geçtiğimiz kasım ayında Ankara'da yapılmıştı." dedi. Maria Zaharova, toplantıda Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov'un başkanlık etmesinin planlandığını da belirtti.

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