Türk zeytin ve zeytinyağı İngiltere'de görücüye çıktı

Türk zeytin ve zeytinyağı, İngiltere'de düzenlenen gıda fuarı IFE London 2017'de görücüye çıktı.
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK), İngiltere'de 2 yılda bir gerçekleştirilen ve ülkedeki en büyük gıda fuarı olma özelliği taşıyan IFE London 2017'de stant açarak, katılımcılara Türk zeytin ve zeytinyağını tattırdı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ZZTK Başkanı Mehmet Kadri Gündeş, Türk zeytin ve zeytinyağının İngiltere'de büyük beğeni kazandığını belirtti.
Ülke genelindeki tanıtım gruplarının Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde Türkiye Tanıtım Grubu'nda birleştirildiğini bildiren Gündeş, şunları kaydetti:
"ZZTK 10 yıldır Anadolu topraklarında yetişen zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için kısıtlı bütçesine rağmen özverili bir çalışma yürüttü. Türkiye Tanıtım Grubu bünyesinde tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğimiz bir zeminin oluşması en büyük beklentimiz. Küresel ısınmanın etkisiyle Türkiye zeytin ve zeytinyağında beklediği rekolte rakamlarının gerisinde kaldı. Dahilde İşleme Rejimi ile zeytin ve zeytinyağı ithalatının yolu da açılmadığı için ihraç pazarlarında sürekli tedarikçi olamadık. Dolayısıyla zeytin ve zeytinyağının var yıllarında ihracatı artan, yok yıllarında ise ihracatı sert düşen bir sektör konumunda kaldık."
Açıklamada, ayrıca Türkiye'den İngiltere'ye 2015/16 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 9'luk artışla, 3 milyon 858 bin dolarlık sofralık zeytin ihracatı yapıldığı bilgisine yer verildi.
Türk zeytin ve zeytinyağı, İngiltere'de düzenlenen gıda fuarı IFE London 2017'de tanıtıldı
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