GÃ¼ncelleme: 02:20, 24 Mart 2017 Cuma

Pakistan'da milli gÃ¼n kutlamalarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan'daÂ 23 Mart Milli GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla resmi tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

BaÅŸkent Ä°slamabad'Ä±n Åžekarparyan bÃ¶lgesindeki alanda yapÄ±lan tÃ¶ren iÃ§in cep telefonu ÅŸebekeleri kesildi ve yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±.

TÃ¶rene, Pakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Memnun HÃ¼seyin, BaÅŸbakan Navaz Åžerif, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Kamar Cavid Bajva, diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey yetkililer ve binlerce vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Pakistan CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkesinin nÃ¼kleer gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgesel gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n garantisi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Hindistan'Ä±n "sorumsuz" tavrÄ±nÄ±n bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸÄ± tehlikeye soktuÄŸunu belirten HÃ¼seyin, "Hindistan ile diyaloÄŸa hazÄ±rÄ±z ve KeÅŸmir sorununun BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yanayÄ±z." dedi.

Askerlerin geÃ§it yaptÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende yerli Ã¼retim Åžahin, Hatf ve Raad adlÄ± nÃ¼kleer ve konvansiyonel savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip fÃ¼zelerle Khalid ve Zarrar adlÄ± modern tanklar gÃ¶sterildi.

Bu yÄ±l, Ä°stanbul Harbiye Askeri MÃ¼ze ve KÃ¼ltÃ¼r Sitesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â mehter takÄ±mÄ±Â da tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. Mehter takÄ±mÄ±nÄ±n seslendirdiÄŸi "Cive Pakistan" marÅŸÄ± dinleyenlerden bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.

AyrÄ±ca Pakistan Hava Kuvvetlerine ait jetlerin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri izleyicilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Hint alt kÄ±tasÄ±ndaki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z bir Ä°slam devleti kurma taleplerinin 23 Mart 1940 yÄ±lÄ±nda onaylanmasÄ±, Pakistan'da her yÄ±l 23 Mart Milli GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanÄ±yor.