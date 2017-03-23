19:50, 23 Mart 2017 Perşembe

Atatürk Havalimanı'nda referandum hazırlıkları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı Atatürk Havalimanı'nda masalar kuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre 27 Mart'tan itibaren gurbetçilerin oy kullanabileceği gümrük kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda bulunan Dış Hatlar Geliş ve Gidiş Terminalinde iki yer belirlendi.

Polis tarafından sürekli beklenen bölümlere masalar konuldu. Bilgisayarlar ile oy kullanılacak sandık ve diğer materyallerin daha sonra buraya getirileceği öğrenildi.