19:52, 23 Mart 2017 Perşembe

Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin yargılanmasına başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mehmet Ergenoğlu'nun "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ergenoğlu ve avukatı katıldı. Mehmet Ergenoğlu, savunmasında, 28 yıldır kamu hizmetinde bulunduğunu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevindeyken eski İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine getirildiğini söyledi.

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden ve ByLock programını kullanmadığını öne süren Ergenoğlu, "Yıllardır hizmet verdiğim devletimi yakmaya çalışan bir örgütün üyesi olduğum iddiası çok onur kırıcı. Bunu kabul etmem mümkün değil." diye konuştu.

TUSKON'UN ESKİ GENEL SEKRETERİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNİ HATIRLAYAMADI

Hiçbir yanlış ve yasa dışı iş yapmadığını, hakkındaki yakalama kararını öğrenince polise teslim olduğunu, telefon ve diğer dijital cihazlarını güvenlik güçlerine teslim ettiğini anlatan Ergenoğlu, 2009 yılında örgüte yakınlığıyla bilinen ve kararnameyle kapatılan TUSKON'un eski Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile yaptığı telefon görüşmelerini hatırlayamadığını, Günay'ı tanımadığını söyledi.

Ergenoğlu'nun avukatı da ByLock uygulaması tespit edilen hafıza kartının müvekkiline ait olmadığını savundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ergenoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.