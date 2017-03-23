19:58, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Londra'da Westminster kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yeniden hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'nin baÅŸkentiÂ Londra'da dÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±Â WestminsterÂ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Westminster metro istasyonu yeniden hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°ngiliz polisinin gece boyu inceleme yaptÄ±ÄŸÄ± olay yerinde, Ã¶ÄŸle saatlerinde tamamlanan temizliÄŸin ardÄ±ndan Ã¶nce kÃ¶prÃ¼, daha sonra da metro istasyonu kullanÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde, Ã¼lke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoÄŸun olarak ziyaret ettiÄŸi Westminster bÃ¶lgesinde yaÅŸanan olayda kimliÄŸi aÃ§Ä±klanmayan bir saldÄ±rgan, Westminster kÃ¶prÃ¼sÃ¼nde aracÄ±nÄ± insanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, ardÄ±ndan Ä°ngiliz Parlamentosu'nun demir parmaklÄ±klarÄ±na Ã§arparak durmuÅŸtu.

AraÃ§tan Ã§Ä±karak parlamentonun bahÃ§esine giren saldÄ±rgan, burada gÃ¶revli bir polisi bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evrede bulunan diÄŸer gÃ¼venlik gÃ¶revlileri saldÄ±rganÄ± vurarak etkisiz hale getirmiÅŸti.

SaldÄ±rganÄ±n vurulmasÄ±na iliÅŸkin olarak Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, failin rutin gÃ¶revde bulunan bir polis memuru tarafÄ±ndan deÄŸil, Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Michael Fallon'un korumasÄ± tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu bildirdi. BakanÄ±n aracÄ±nÄ±n olay yerinde ve korumanÄ±n da saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda araÃ§ta olduÄŸu kaydedildi.

Ada basÄ±nÄ± ayrÄ±ca saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan aracÄ±n Ã¼lkenin Solihull bÃ¶lgesinden, bÃ¼yÃ¼k bir kiralÄ±k araÃ§ ÅŸirketinden kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Bu arada bazÄ± polis memurlarÄ±nÄ±n, olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n anÄ±sÄ±na, Londra Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n olay yerine yakÄ±n yeni yerleÅŸkesinin Ã¶nÃ¼ne Ã§iÃ§ek ve mumlar bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.

Londra polisinin Westminster'daki yeni binasÄ±nÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± bugÃ¼n Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth tarafÄ±ndan yapÄ±lacaktÄ±. TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± binanÄ±n resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ileri bir tarihe ertelendi.

Ã–LÃœ VE YARALILAR

Olayda, Ä°ngiliz polis memuru Keith Palmer (48), ABD'li turist Kurt Cochran (54), babasÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ olduÄŸu iddia edilen AyÅŸe Frade (43) ve saldÄ±rgan da dahil 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, bugÃ¼n parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin Britanya doÄŸumlu olduÄŸunu belirtti. May, saldÄ±rganÄ±n aÅŸÄ±rÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ä°ngiliz istihbaratÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturulduÄŸunu da sÃ¶yledi.

Olayda yaralanan 29 kiÅŸinin tedavisine hastanede devam ediliyor.

SaldÄ±rÄ±da yaralananlar arasÄ±nda 12 Ä°ngiliz, 3 FransÄ±z, 2 Rumen, 4 GÃ¼ney Koreli, 2 Yunan ve birer Alman, Ã‡inli, PolonyalÄ±, Ä°rlandalÄ±, AmerikalÄ±, Ä°talyan bulunuyor. Olayda yaralanan 3 Ä°ngiliz polis memurundan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen olayla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Birmingham ve Londra'da 6 farklÄ± adrese yapÄ±lan operasyonlarda ÅŸimdiye kadar 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.