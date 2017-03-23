Topbaş'tan Sazlıdere'ye moloz dökenlere gözdağı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Gaziosmanpaşa Meydanı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçmişte İstanbul'un plansız geliştiğini ve kentin susuz, kirli, havalı ve çöp yığınlarıyla dolu günler yaşadığını söyledi.
Topbaş, "İstanbul'un su problemini 'Bizans ve Osmanlı çözemedi, çözülemez' dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız çözdü ve o günden beri su problemi yok. Bizler hizmetkar olmayı en ulvi görev kabul ettik." dedi.
Sazlıdere Barajı'nın çevresine kaçak moloz dökülmesini üzüntüyle öğrendiklerini ve hemen ekip gönderdiklerini belirten Topbaş, şu açıklamalarda bulundu:
"Tonunda 4 liradan kaçtığı için çok daha ağır bedel ödemek zorunda kalıyoruz. Mümkün olsa da oradaki suları onların evlerine göndersek. Nasıl kıyılır tabiata ve ormana ve suya. 3 kuruştan kaçarak nasıl çevreyi kirletmeyi göze alıyorlar. Bir yazılım yaptık inşallah mecburi hale gelecek bütün hafriyat kamyonlarında. Bu kamyonlar damperlerini nerede kaldırırsa göreceğiz ve cezaları çok ağır olacak. Geleceğimizi tüketiyorlar. Bu densizliğe sessiz kalamayız. Bu yanlışlar asla affedilemez. Doğayı kirleteceksiniz, biz sizi affedeceğiz. Böyle şey olur
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, Sazlıdere Barajı çevresine kaçak moloz dökülmesine ilişkin, "Bir yazılım yaptık, mecburi hale gelecek bütün hafriyat kamyonlarında. Cezaları çok ağır olacak" dedi
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