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Dış Politika
20:57, 23 Mart 2017 Perşembe

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Işık: Almanya'nın aklıselimle davranmasını bekleriz
Işık: Almanya'nın aklıselimle davranmasını bekleriz

Milli Savunma Bakanı Işık, Alman şirketlerinin silah vermeme kararıyla ilgili olarak, "Almanya'nın aklıselimle davranmasını bekleriz. Yani teröristlere silah temininde maalesef Alman silahlarını teröristlerin elinde görürken, Almanya'nın bunu görmezlikten gelip Türkiye'deki silah taleplerine karşı bir ambargo görüntüsü vermesini kabul etmeyiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,  Pakistan Milli Günü dolayısıyla JW Marriott otelinde düzenlenen resepsiyondan çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı Alman şirketlerinin Türkiye'ye silah satışını durdurma kararına yönelik soru üzerine Işık, bazı ülkelerden silah temini konusunda zaman zaman zorlukların yaşanabildiğini belirtti.

Almanya ile şu ana kadar yaşanan sorunların Türkiye'nin operasyonlarını, hareket kabiliyetini azaltacak nitelikte olmadığını vurgulayan Işık, "Zaten dışarıdan temin edemediğimiz silahların hızla yerlileştirilmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Almanya'nın bugüne kadar bize vermediği silahların aslında şu anda biz Türkiye'de üretimine de başlattık." diye konuştu.

"BU NOKTADA ALMANYA'NIN AKLISELİMLE DAVRANMASINI BEKLERİZ"

Işık, Türkiye ve Almanya'nın NATO müttefiki olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Müttefik olan iki ülkenin birbirine karşı böylesi zorluklar çıkarması kabul edilmez. İsteriz ki NATO ittifakı içerisinde yer alan ve gerçekten hem ticari hem de sosyal ilişkileri çok güçlü iki ülkenin bu konularda kesinlikle bir problem yaşamaması. Bu noktada Almanya'nın aklıselimle davranmasını bekleriz. Yani teröristlere silah temininde, maalesef Alman silahlarını teröristlerin elinde görürken, Almanya'nın bunu görmezlikten gelip Türkiye'deki silah taleplerine karşı bir ambargo görüntüsü vermesini kabul etmeyiz. Bu doğru da olmaz ama her halükarda biz Almanya ile sorunları konuşarak çözmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada biz her alanda iş birliğimizi de güçlendirmek istiyoruz."

'ÜMİT EDERİZ Kİ SAĞDUYU, AKLISELİM HAKİM GELİR'

ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de Rakka yakınlarına havadan ABD askerlerini indirmesi ile Suriye'de nevruz kutlamalarında Rus askerlerinin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin armasını takmasıyla ilgili sorular üzerine Işık, konuları yakından takip ettiklerini, gerek istihbarat gerekse askeri birimlerin gerekli değerlendirmeleri yaptığını kaydetti. 

Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Maalesef bu görüntüler Türkiye'yi üzüyor. YPG, PKK'nın Suriye uzantısıdır. YPG ile ABD ve Rusya Federasyonu'nun hiçbir şekilde iş birliği yapmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Bu konudaki YPG'nin terör örgütü olduğu gerçeğini hem ABD'ye hem de Rusya'ya söylemeye devam edeceğiz. Ümit ederiz ki bir an önce YPG ile iş yapmanın yılanla çuvala girmek olduğunu anlarlar. Bu konuda Türkiye kararlılıkla tezlerini savunmaya ve tezlerini hayata geçirmeye devam edecek. Bizim Türkiye olarak bölgeden bir terör örgütünün kovulması için başka bir terör örgütünün kullanılmasını kabul etmediğimizi, bunun bölgedeki sorunları daha da büyüteceğini, içinden çıkılmaz hale getireceğini hem Rus hem Amerikan tarafına söylüyoruz, bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ümit ederiz ki sağduyu hakim gelir, aklıselim hakim gelir ve bir terör örgütü olan PYD ile iş tutmaktan vazgeçerler."



İlgili Konular YPG Fikri Işık
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