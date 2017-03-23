21:04, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Londra saldÄ±rganÄ±nÄ±n kimliÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz polisi, baÅŸkentÂ Londra'da dÃ¼n yaÅŸananÂ terÃ¶rÂ saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸininÂ kimlikÂ bilgilerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ngiliz polisi, dÃ¼n baÅŸkentin merkezindeki Westminster bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin 52 yaÅŸÄ±ndaki "Khalid Masood" olduÄŸunu duyurdu.

SaldÄ±rganÄ±nÂ Ä°ngiltere'nin gÃ¼neydoÄŸusundaki Kent bÃ¶lgesinde doÄŸduÄŸu, son dÃ¶nemde ise Ã¼lkenin ortasÄ±ndaki BatÄ± Midlands bÃ¶lgesinde ikamet ettiÄŸi belirtildi.

Ä°ngiliz polisinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Masood'un daha Ã¶nce adam yaralama, kamu dÃ¼zenini bozma ve silah bulundurma suÃ§larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸini, ancak daha Ã¶nce terÃ¶r baÄŸlantÄ±lÄ± herhangi bir olayla suÃ§lanmadÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca kiÅŸinin saldÄ±rÄ± niyetine veya planÄ±na iliÅŸkin Ã¶nceden bir istihbarat bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve devam eden soruÅŸturmalarÄ±n kapsamÄ±nda da yer almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

OLAY

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, bugÃ¼n parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin Britanya doÄŸumlu olduÄŸunu ve aÅŸÄ±rÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ä°ngiliz istihbaratÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturulduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Londra'da dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, Ã¼lke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoÄŸun olarak ziyaret ettiÄŸi Westminster bÃ¶lgesinde yaÅŸanan olayda saldÄ±rgan, Westminster KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde kiralÄ±k bir aracÄ± insanlarÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, ardÄ±ndan Ä°ngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklÄ±klarÄ±na Ã§arparak durmuÅŸtu.

AraÃ§tan Ã§Ä±karak parlamentonun bahÃ§esine giren saldÄ±rgan, burada gÃ¶revli bir polisi bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡evrede bulunan diÄŸer gÃ¼venlik gÃ¶revlileri saldÄ±rganÄ± vurarak etkisiz hale getirmiÅŸti.

SaldÄ±rganÄ±n vurulmasÄ±na iliÅŸkin olarak Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, failin rutin gÃ¶revde bulunan bir polis memuru tarafÄ±ndan deÄŸil, Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Michael Fallon'un korumasÄ± tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu bildirmiÅŸti.

Olayda, Ä°ngiliz polis memuru Keith Palmer (48), ABD'li turist Kurt Cochran (54), babasÄ± KÄ±brÄ±s TÃ¼rk'Ã¼ olduÄŸu iddia edilen AyÅŸe Frade (43) ve saldÄ±rgan da dahil 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. SaldÄ±rÄ±da yaralanan 29 kiÅŸinin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.

SaldÄ±rÄ±da yaralananlar arasÄ±nda 12 Ä°ngiliz, 3 FransÄ±z, 2 Rumen, 4 GÃ¼ney Koreli, 2 Yunan ve birer Alman, Ã‡inli, PolonyalÄ±, Ä°rlandalÄ±, AmerikalÄ±, Ä°talyan bulunuyor. YaralÄ± 3 Ä°ngiliz polis memurundan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen olayla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Birmingham ve Londra'da 6 adrese yapÄ±lan operasyonlarda ÅŸimdiye kadar 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.