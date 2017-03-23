Erdoğan: Almanya Cumhurbaşkanına teessüf ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek, hiç istemezdim böyle bir şey olsun. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde bir açıklama yaptı. Beni hedef alan bir açıklama. Adımı zikrederek yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı, kendisine teessüf ediyorum keşke böyle bir açıklamayı yapmamış olsaydı. Eğer ben Almanya'daki faşizan baskıları söylüyorsam, bunu tanımı içinde söylüyorum. Nazi benzetmesini yaparak bunu yapıyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum. Aynı şey Hollanda içinde geçerli." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınında soruları yanıtlıyor.
Erdoğan, Almanya'ya gitme konusunda, "Şu anda gündemimde böyle bir şey yok. Bütün bu gündemlerin hepsini artık 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı, kendisine teessüf ediyorum keşke böyle bir açıklamayı yapmamış olsaydı" dedi
Milli Savunma Bakanı Işık, Alman şirketlerinin silah vermeme kararıyla ilgili olarak, "Almanya'nın aklıselimle davranmasını bekleriz. Yani teröristlere silah temininde maalesef Alman silahlarını teröristlerin elinde görürken, Almanya'nın bunu görmezlikten gelip Türkiye'deki silah taleplerine karşı bir ambargo görüntüsü vermesini kabul etmeyiz" dedi
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