23:55, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

Akdeniz'de yeni gÃ¶Ã§men faciasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Akdeniz'in Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda yeni bir facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan ve 250 gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden endiÅŸe ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Akdeniz'inÂ LibyaÂ aÃ§Ä±klarÄ±nda yeni birÂ facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan ve 250Â gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden endiÅŸe edildiÄŸi bildirildi. Ä°talyan basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Libya'nÄ±n 15 deniz mili aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda meydana gelen faciada, iki ayrÄ± gÃ¶Ã§men botu alabora oldu. BÃ¶lgedeki arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer alan bir Ä°spanyol sivil toplum kuruluÅŸuna ait botun 5 gÃ¶Ã§menin cesedini denizden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ve iki ayrÄ± gÃ¶Ã§men botunun battÄ±ÄŸÄ±na dair alarm verdiÄŸi kaydedildi. Faciada 250 gÃ¶Ã§menin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸinden endiÅŸe ediliyor. Roma'daki Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±p sayÄ±sÄ±nÄ± teyit ettiÄŸi belirtildi. Ä°talyan sahil gÃ¼venlik ekiplerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bÃ¶lgedeki Ã§ok sayÄ±da geminin yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ancak deniz ve hava koÅŸullarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼Ã§leÅŸtirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Akdeniz'de dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n en aktif gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan Libya ile Ä°talya arasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, geÃ§en yÄ±l 5 bini aÅŸkÄ±n gÃ¶Ã§men, denizi geÃ§mek isterken hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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