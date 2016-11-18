Akdeniz'de yeni gÃ¶Ã§men faciasÄ±

Akdeniz'inÂ LibyaÂ aÃ§Ä±klarÄ±nda yeni birÂ facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan ve 250Â gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden endiÅŸe edildiÄŸi bildirildi.
Ä°talyan basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Libya'nÄ±n 15 deniz mili aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda meydana gelen faciada, iki ayrÄ± gÃ¶Ã§men botu alabora oldu.
BÃ¶lgedeki arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer alan bir Ä°spanyol sivil toplum kuruluÅŸuna ait botun 5 gÃ¶Ã§menin cesedini denizden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ve iki ayrÄ± gÃ¶Ã§men botunun battÄ±ÄŸÄ±na dair alarm verdiÄŸi kaydedildi.
Faciada 250 gÃ¶Ã§menin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸinden endiÅŸe ediliyor. Roma'daki Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±p sayÄ±sÄ±nÄ± teyit ettiÄŸi belirtildi.
Ä°talyan sahil gÃ¼venlik ekiplerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bÃ¶lgedeki Ã§ok sayÄ±da geminin yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ancak deniz ve hava koÅŸullarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼Ã§leÅŸtirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Akdeniz'de dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n en aktif gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan Libya ile Ä°talya arasÄ±ndaki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, geÃ§en yÄ±l 5 bini aÅŸkÄ±n gÃ¶Ã§men, denizi geÃ§mek isterken hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi David Friedman, Senatodaki oylamada 46'ya karÅŸÄ± 52 evet oyu ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revi iÃ§in onaylandÄ±
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LÃ¼bnan Meclis BaÅŸkanÄ± Berri, Ä°srail'in yeni kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± belirleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Knesset'te onaylanmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°srail'in kararÄ±, LÃ¼bnan'a karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etmesiyle aynÄ± anlama gelmektedir" dedi
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Akdeniz'in Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda yeni bir facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan ve 250 gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden endiÅŸe ediliyor
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