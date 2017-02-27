23:57, 23 Mart 2017 PerÅŸembe

ABD'de yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±" (AHCA) tasarÄ±sÄ± iÃ§inÂ Temsilciler Meclisi'nde bugÃ¼n planlanan oylama yapÄ±lmayacak.Â

Eski BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n kamuoyunda Obamacare olarak bilinen saÄŸlÄ±k sigortasÄ± reformunun yerine geÃ§mesi hedeflenen AHCA oylamasÄ±nÄ±n "hayÄ±r" oylarÄ±nÄ±n baskÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle ertelenmek zorunda kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bu durum, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan'Ä±n aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri ikna turlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu anlamÄ±na geliyor.

RYAN, BASIN TOPLANTISINI Ä°KÄ° KEZ ERTELEDÄ°

Nitekim, CumhuriyetÃ§i Paul Ryan bizzat hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasa tasarÄ±sÄ± iÃ§in dÃ¼zenleyeceÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± ikinci kez erteledi.

BaÅŸlangÄ±Ã§ta, Washington yerel saatiyle 11.30'da yapÄ±lmasÄ± beklenen basÄ±n toplantÄ±sÄ± Ã¶nce 15.30'a ertelenmiÅŸti. Ryan'Ä±n ofisinden saatler 15.30'a yaklaÅŸÄ±rken yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ikinci bir habere kadar ertelendiÄŸi duyuruldu.

"B PLANIMIZ YOK"

Bu arada, Beyaz Saray BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, Trump yÃ¶netiminin yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Temsilciler Meclisi'nden geÃ§memesi halinde herhangi bir B planÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Spicer'Ä±n oylamanÄ±n ertelendiÄŸi haberlerinden kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen brifing sÃ¼resince, tasarÄ±nÄ±n Kongre'den geÃ§eceÄŸini savunmaya devam etmesi dikkati Ã§ekti.

ABD BORSALARI DÃœÅžÃœÅžE GEÃ‡TÄ°

Yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ±na yÃ¶nelik oylamanÄ±n bugÃ¼n yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik haberler Amerikan piyasalarÄ±nda soÄŸuk duÅŸ etkisi yarattÄ±.

New York borsasÄ±nda endeksler, erteleme haberlerinin ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen satÄ±ÅŸ dalgasÄ±yla kazanÃ§larÄ±nÄ± silerek dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti. Ã–te yandan, ABD dolarÄ±, avro ve yen karÅŸÄ±sÄ±nda son zamanlarÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerinden iÅŸlem gÃ¶rmeye devam ediyor.

YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± sistemine yÃ¶nelik geliÅŸmelere odaklanmasÄ±nÄ±n altÄ±nda, ilgili tasarÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼ncemede kalmasÄ±nÄ±n Trump yÃ¶netiminin ÅŸirketler tarafÄ±ndan sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklenen vergi reformu ve altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± geciktirebileceÄŸi endiÅŸesi yatÄ±yor.

TASARININ GEÃ‡MESÄ° Ä°Ã‡Ä°N 216 "EVET" OYU GEREKÄ°YOR

Trump yÃ¶netimince bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan tasarÄ±nÄ±n, 237 CumhuriyetÃ§i ve 193 Demokrat vekilin bulunduÄŸu Temsilciler Meclisi'nden geÃ§ebilmesi iÃ§in 216 "evet" oyu gerekiyor.

DemokratlarÄ±n topyekun karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±ya 27 ya da 28 CumhuriyetÃ§i vekilin de muhalefet etme ihtimalinin tasarÄ±nÄ±n bu haliyle geÃ§mesini imkansÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.