DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

00:03, 24 Mart 2017 Cuma

"Ä°srail'in kararÄ± LÃ¼bnan'a savaÅŸ ilanÄ±yla aynÄ± anlamda"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri,Â Ä°srail parlamentosu Knesset'in,Â Ä°srail'in yeni kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± belirleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ± konusunda LÃ¼bnan'Ä±n yerel bir gazetesine aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Berri, "Ä°srail'in kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ± konusunda aldÄ±ÄŸÄ± son karar, LÃ¼bnan'a karÅŸÄ±Â savaÅŸ ilanÂ etmesiyle aynÄ± anlama gelmektedir. Â LÃ¼bnan'Ä±n egemenliÄŸi Ã¼zerine yeni bir saldÄ±rÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

LÃ¼bnan ile Ä°srail arasÄ±nda yer alan, zengin doÄŸal gaz rezervinin olduÄŸu bilinen ve uzun sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara neden olan 860 kilometrekarelik deniz sahasÄ±nÄ±n, Knesset tarafÄ±ndan onaylanan yasa ile Ä°srail sÄ±nÄ±rlarÄ±na dahil edilmek istendiÄŸine dikkati Ã§eken Berri, Ä°srail'in, bu bÃ¶lgedeki doÄŸal gazÄ± Ã§Ä±karmayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°KÄ° YILDAN FAZLA SÃœRE GEÃ‡TÄ°

Ä°ki yÄ±ldan fazla sÃ¼ren siyasi krizin ardÄ±ndan yeni kurulan LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti, ocak ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla kara sularÄ±nda bulunan doÄŸal gaz rezervleri alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapacak ÅŸirketler iÃ§in lisanslama sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. LÃ¼bnan'Ä±n bu giriÅŸimi, Ä°srail medyasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.

Ä°SRAÄ°L, ABD VE BM'DEN LÃœBNAN'A BASKI Ä°STÄ°YOR

LÃ¼bnan'Ä±n doÄŸal gaz aramasÄ± yapmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu iddia eden Ä°srail, ABD ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM), LÃ¼bnan'a baskÄ± yapmasÄ±nÄ± istiyor.

Her geÃ§en gÃ¼n daha fazla gÃ¼ndeme gelen doÄŸal gaz arama ve Ã§Ä±karma konusunun, bÃ¶lgedeki siyasi kriz ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki soÄŸuk savaÅŸÄ± daha da artÄ±racaÄŸÄ± tahmin ediliyor.