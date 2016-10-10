DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

LÃ¼bnan Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri,Â Ä°srail parlamentosu Knesset'in,Â Ä°srail'in yeni kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± belirleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamasÄ± konusunda LÃ¼bnan'Ä±n yerel bir gazetesine aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Berri, "Ä°srail'in kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ± konusunda aldÄ±ÄŸÄ± son karar, LÃ¼bnan'a karÅŸÄ±Â savaÅŸ ilanÂ etmesiyle aynÄ± anlama gelmektedir. Â LÃ¼bnan'Ä±n egemenliÄŸi Ã¼zerine yeni bir saldÄ±rÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
LÃ¼bnan ile Ä°srail arasÄ±nda yer alan, zengin doÄŸal gaz rezervinin olduÄŸu bilinen ve uzun sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalara neden olan 860 kilometrekarelik deniz sahasÄ±nÄ±n, Knesset tarafÄ±ndan onaylanan yasa ile Ä°srail sÄ±nÄ±rlarÄ±na dahil edilmek istendiÄŸine dikkati Ã§eken Berri, Ä°srail'in, bu bÃ¶lgedeki doÄŸal gazÄ± Ã§Ä±karmayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ki yÄ±ldan fazla sÃ¼ren siyasi krizin ardÄ±ndan yeni kurulan LÃ¼bnan hÃ¼kÃ¼meti, ocak ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla kara sularÄ±nda bulunan doÄŸal gaz rezervleri alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapacak ÅŸirketler iÃ§in lisanslama sÃ¼recini baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. LÃ¼bnan'Ä±n bu giriÅŸimi, Ä°srail medyasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.
LÃ¼bnan'Ä±n doÄŸal gaz aramasÄ± yapmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu iddia eden Ä°srail, ABD ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM), LÃ¼bnan'a baskÄ± yapmasÄ±nÄ± istiyor.
Her geÃ§en gÃ¼n daha fazla gÃ¼ndeme gelen doÄŸal gaz arama ve Ã§Ä±karma konusunun, bÃ¶lgedeki siyasi kriz ile iki Ã¼lke arasÄ±ndaki soÄŸuk savaÅŸÄ± daha da artÄ±racaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi David Friedman, Senatodaki oylamada 46'ya karÅŸÄ± 52 evet oyu ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revi iÃ§in onaylandÄ±
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LÃ¼bnan Meclis BaÅŸkanÄ± Berri, Ä°srail'in yeni kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± belirleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Knesset'te onaylanmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°srail'in kararÄ±, LÃ¼bnan'a karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etmesiyle aynÄ± anlama gelmektedir" dedi
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