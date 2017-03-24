Suriye'de muhalifler Hama merkezine yaklaÅŸtÄ± | FOTO

Muhaliflerin, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeki rejim gÃ¼Ã§lerini engellemek iÃ§in Cobar-Kabun hattÄ±nda 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyona, Hama ilinde destek gelmiÅŸti.Â
Ãœlkenin orta kesimlerindekiÂ Hama'da Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± baÅŸlatan Ã–SO ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Ã§ok sayÄ±da kÃ¶yÃ¼n ve beldenin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi.
Hama'da operasyona iÅŸtirak edenÂ Ã–SOÂ bileÅŸenlerinden Zafer Ordusu'nun (CeyÅŸ el-NasÄ±r) askeri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed RaÅŸid, internet Ã¼zerinden ilettiÄŸi ses kaydÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸmalarda rejim ordusu ve Ä°ran destekli yabancÄ± gruplardan Ã§ok sayÄ±da esir aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
RaÅŸid, Hama-Miharda otoyolunda rejim gÃ¼Ã§lerine ait iki tankÄ± imha ettiklerini, HÄ±rba Hiccama ve Sur kontrol noktalarÄ±nda 4 tank, Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve silah deposu ele geÃ§irdiklerini anlattÄ±.
BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re de Zafer Ordusu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki muhalifler, Hamaâ€™nÄ±n kuzey kÄ±rsalÄ±ndan kent merkezine doÄŸru ilerleyerek son 3 gÃ¼nde Muardis, Mecdel ve Åžizer beldelerinin yanÄ± sÄ±ra Hattab, Mecdel, Maarzaf, Belhasan, Kefer Amim, Åžiir, Erze, Subin, Hattap, Åželyut, Åžizer, Kevkep ve HÄ±rbatul Hicama kÃ¶ylerini aldÄ±.
Hama kÄ±rsalÄ±nda 8 kilometre ilerleyen muhalifler, bÃ¶ylece merkezin 3 kilometre, askeri havaalanÄ±nÄ±n ise 4 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi David Friedman, Senatodaki oylamada 46'ya karÅŸÄ± 52 evet oyu ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revi iÃ§in onaylandÄ±
Suriye'nin Hama ilinde, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Esed rejimi gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±larda ilerlemeye devam ederek, kent merkezinin 3 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±
LÃ¼bnan Meclis BaÅŸkanÄ± Berri, Ä°srail'in yeni kara sularÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± belirleyen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n Knesset'te onaylanmasÄ±na iliÅŸkin, "Ä°srail'in kararÄ±, LÃ¼bnan'a karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etmesiyle aynÄ± anlama gelmektedir" dedi
ABD Temsilciler Meclisi'nde CumhuriyetÃ§ilerin yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ± iÃ§in bugÃ¼n yapÄ±lmasÄ± beklenen oylama, yeterli "evet" oyuna ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle ertelendi
Akdeniz'in Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda yeni bir facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±ndan ve 250 gÃ¶Ã§menin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinden endiÅŸe ediliyor
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Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Westminster kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Westminster metro istasyonu yeniden hizmete aÃ§Ä±ldÄ±
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ± yakasÄ±nda yerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 200 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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BelÃ§ika'da bir araÃ§ alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
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