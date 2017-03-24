00:08, 24 Mart 2017 Cuma

Suriye'de muhalifler Hama merkezine yaklaÅŸtÄ± | FOTO





Suriye'nin Hama ilinde, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) ve diÄŸer rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Esed rejimi gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± saldÄ±rÄ±larda ilerlemeye devam ederek, kent merkezinin 3 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Muhaliflerin, baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeki rejim gÃ¼Ã§lerini engellemek iÃ§in Cobar-Kabun hattÄ±nda 5 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyona, Hama ilinde destek gelmiÅŸti.Â Ãœlkenin orta kesimlerindekiÂ Hama'da Ã¶nceki gÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± baÅŸlatan Ã–SO ve rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Ã§ok sayÄ±da kÃ¶yÃ¼n ve beldenin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdi. Hama'da operasyona iÅŸtirak edenÂ Ã–SOÂ bileÅŸenlerinden Zafer Ordusu'nun (CeyÅŸ el-NasÄ±r) askeri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed RaÅŸid, internet Ã¼zerinden ilettiÄŸi ses kaydÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸmalarda rejim ordusu ve Ä°ran destekli yabancÄ± gruplardan Ã§ok sayÄ±da esir aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. RaÅŸid, Hama-Miharda otoyolunda rejim gÃ¼Ã§lerine ait iki tankÄ± imha ettiklerini, HÄ±rba Hiccama ve Sur kontrol noktalarÄ±nda 4 tank, Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ve silah deposu ele geÃ§irdiklerini anlattÄ±. BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re de Zafer Ordusu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki muhalifler, Hamaâ€™nÄ±n kuzey kÄ±rsalÄ±ndan kent merkezine doÄŸru ilerleyerek son 3 gÃ¼nde Muardis, Mecdel ve Åžizer beldelerinin yanÄ± sÄ±ra Hattab, Mecdel, Maarzaf, Belhasan, Kefer Amim, Åžiir, Erze, Subin, Hattap, Åželyut, Åžizer, Kevkep ve HÄ±rbatul Hicama kÃ¶ylerini aldÄ±. Hama kÄ±rsalÄ±nda 8 kilometre ilerleyen muhalifler, bÃ¶ylece merkezin 3 kilometre, askeri havaalanÄ±nÄ±n ise 4 kilometre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸtÄ±.

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