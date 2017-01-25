00:16, 24 Mart 2017 Cuma

Hakkari'deki terör saldırısında ikinci şehit



Foto: Arşiv

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Geriktepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Saldırıda bir asker şehit düşmüş 4 asker yaralanmıştı.

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