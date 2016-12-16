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00:57, 24 Mart 2017 Cuma
Amerika
00:19, 24 Mart 2017 Cuma

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Senato'dan Trump'un Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman'a onay
Senato'dan Trump'un Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman'a onay

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi David Friedman, Senatodaki oylamada 46'ya karÅŸÄ± 52 evet oyu ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revi iÃ§in onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸiÂ David FriedmanÂ (57), Senatodaki oylamada 46'ya karÅŸÄ± 52 evet oyu ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revi iÃ§in onaylandÄ±.

Friedman'a Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an oylamada, oylamaya katÄ±lan CumhuriyetÃ§i senatÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra sadece 2 Demokrat senatÃ¶rÃ¼n olumlu oy kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Demokratlardan New Jersey SenatÃ¶rÃ¼ Robert Menendez ile BatÄ± Virginia SenatÃ¶rÃ¼ Joe Manchin'in dÄ±ÅŸÄ±ndaki senatÃ¶rler, bazÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± bulduklarÄ± Friedman aleyhinde oy kullandÄ±lar.

Ã–te yandan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ±nÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Ä°SRAÄ°L Ä°LE YAKIN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERE SAHÄ°P

Ä°srail'in yeni yerleÅŸim yerleri inÅŸa etmesine ve ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±na destek veren Friedman, Ä°srail ile yakÄ±n iliÅŸkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

ABD'de CumhuriyetÃ§i muhafazakarlarÄ±n politik yelpazesinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ kanada yakÄ±n duran ve Yahudi kÃ¶kenli bir aileden gelen Friedman, daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda "Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin yeni yerleÅŸim yerleri inÅŸa etmesinin barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼nde engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunmuÅŸtu. Friedman, bir dÃ¶nem Ä°srail'de yayÄ±mlanan Arutz Sheva ve Jerusalem Post gazetelerinde de kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'de Florida'da yaÅŸayan Friedman'Ä±n aynÄ± zamanda KudÃ¼s yakÄ±nÄ±ndaki Telbiye bÃ¶lgesinde de bir evi bulunuyor.



Ä°lgili Konular ABD trump David Friedman
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