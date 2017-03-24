GÃ¼ncelleme: 01:19, 24 Mart 2017 Cuma

DOST Partisinden 'Oy vermekten korkmayÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ iÃ§in Demokratlar (DOST)Â Partisi Genel BaÅŸkanÄ± LÃ¼tvi Mestan, parlamento seÃ§imleri kampanyasÄ±nÄ± KÄ±rcaali ilinin Gluhar (SaÄŸÄ±rlar) kÃ¶yÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Hafta sonu yapÄ±lacak seÃ§imlerin Ã¼lkedeki TÃ¼rkler ve MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirten Mestan, TÃ¼rk toplumunun seÃ§imde aslÄ±nda Ã§ok kolay bir seÃ§eneÄŸi olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Mestan, "Bir tarafta TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man toplumunu Ä±rkÃ§Ä±, aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§ilere satan Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) var. DiÄŸer tarafta 'Ne Mutlu TÃ¼rk'Ã¼m' diyen biz varÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

"KIRCAALÄ° ARTIK DOST'UN KALESÄ°"

Mestan, seÃ§im kampanyasÄ± boyunca birÃ§ok engellemelere maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"26 Mart'ta korkmayacaksÄ±nÄ±z. Biliyorum Ã§ok baskÄ±lar yapÄ±lÄ±yor. OtobÃ¼sÃ¼mÃ¼ze bakÄ±n, camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±lar. Bize mitingler yasaklanÄ±yor. MestanlÄ±'da bize Ã§ayÄ±rlarÄ± gÃ¶steriyorlar miting yapÄ±n diye ama biz o Ã§ayÄ±rlarÄ± da doldurduk."

HÃ–H'Ã¼n gÃ¼nden gÃ¼ne kan kaybettiÄŸini ifade eden Mestan, partinin KÄ±rcaali ilini dahi DOST Partisine kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Mestan, "Ahmet DoÄŸan'Ä±n (HÃ–H Onursal BaÅŸkanÄ±) kalesi dÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±rcaali artÄ±k DOST'un kalesi." dedi.

"OYUNUZU KÄ°MSE KABUL EDEMEZ"

Mestan, seÃ§menlerin tehdit ve baskÄ±lara boyun eÄŸmeden DOST Partisine oylarÄ±nÄ± vermesini isteyerek, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"DOST gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r gelecek. KorkmayacaksÄ±nÄ±z. SeÃ§im odasÄ±nda yapayalnÄ±zsÄ±n. Sizin oyunuzu sadece Allah gÃ¶rebilir. KorkmayÄ±n, sizin oyunuzu kimse kontrol edemez. Cesurca, kalbinize sorarak, oyunuzu 13 numaraya, DOST'a vereceksiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Bize Ã¶yle gÃ¼Ã§ verin ki siz de bizlerle gurur duyun."

"YÃœZDE 4 BARAJINI AÅžAMAMA GÄ°BÄ° KAYGIMIZ YOK"

DOST Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hoca da ilk kez yarÄ±ÅŸacaklarÄ± seÃ§imlerde meclise girmeyi baÅŸaracaklarÄ±nÄ± ifade etti.

TÃ¼rkler ve MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda heyecan uyandÄ±ran DOST Partisinin yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸarak parlamentoda yer edineceÄŸini belirten Hoca, "Bizim yÃ¼zde 4'Ã¼ aÅŸamama gibi bir kaygÄ±mÄ±z yok. Biz yÃ¼zde 6'lara ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Bunu duyun ve bir tarafa yazÄ±n." dedi.