09:22, 24 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 24 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 15 Temmuz DelikliÃ§Ä±nar Åžehitler MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, Regnum Golf Resort Otel'de BirleÅŸik KrallÄ±k DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'Ä± kabul edecek.

(Denizli/14.30/Antalya/22.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Burdur ValiliÄŸini ziyaret ederek Cumhuriyet MeydanÄ±'nda halka seslenecek, Isparta ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen mitinge katÄ±lacak ve Isparta Åžehir Hastanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Belek Cornelia Otel'de dÃ¼zenlenecek TÃ¼rk-Ä°ngiliz TatlÄ± Dil Forumu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Burdur/12.30/14.00/Isparta/16.00/17.30/Antalya/20.00)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, muhtarlar ve hemÅŸehri derneklerinin temsilcileriyle kahvaltÄ±da bir araya gelecek.

(Ankara/10.30)Â

Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Hanifi Åžireci Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, bir fabrikada iÅŸÃ§ilerle yemekte bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Gaziantep/11.30-19.45)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Åžehit Er Onur Deniz'in AndÄ±rÄ±n YeÅŸilova'daki cenaze tÃ¶reni katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.

(KahramanmaraÅŸ/13.20/Gaziantep/19.00)Â x

3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, BayrampaÅŸa'da "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi HemÅŸehri BuluÅŸmasÄ±"na iÅŸtirak edecek, GaziosmanpaÅŸa'da avukat, mimar, mÃ¼hendis ve mali mÃ¼ÅŸavirlerle bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/10.00-14.00)Â

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Google Digital AtÃ¶lye BasÄ±n LansmanÄ±"na, "TÃœMSÄ°AD Ã‡alÄ±ÅŸma HayatÄ±nda Milli Seferberlik Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±"na, "TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu 2016 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ã–dÃ¼l TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.30/15.00/18.00)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, 120 yataklÄ± GÃ¼reÅŸ EÄŸitim Merkezi'nin temel atma tÃ¶renine, AK Parti'nin YahyalÄ± mitingine, YeÅŸilhisar Halk BuluÅŸmasÄ±'na ve Esnaf BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Kayseri/11.00-19.00)Â

6- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Ä°lkadÄ±m ilÃ§esinde STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Atakum Proje Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin konferansÄ±na katÄ±lacak, Terme ilÃ§esinde fidan dikimi tÃ¶renine iÅŸtirak ederek STK temsilcileriyle buluÅŸacak.

(Samsun/09.15-19.30) )

7- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ErziÌ‡n, DÃ¶rtyol, IÌ‡skenderun ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§eleri ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlecek halkla buluÅŸmasÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Hatay/10.30-18.30)Â

8- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Makedonya Devlet BakanÄ± Beycan Ä°lyas ve Kosova Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar ile ayrÄ± ayrÄ± ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.

- AvcÄ±, GenÃ§ Ã‡iftÃ§i Destekleme ProgramÄ± kapsamÄ±ndaki hayvan daÄŸÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±lacak, OdunpazarÄ± ilÃ§esi muhtarlarÄ±yla ve hemÅŸehri dernekleri Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.30/12.30/EskiÅŸehir/16.00/17.30/20.00)Â

9- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan 120 yataklÄ± GÃ¼reÅŸ EÄŸitim Merkezi temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak, valiliÄŸi ziyaret edecek, esnaf buluÅŸmasÄ±na katÄ±lacak.

(Kayseri/11.00/18.30/19.00)Â

10- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, EmirdaÄŸ ve Bayat ilÃ§eleri ile Ä°hsaniye ilÃ§esine baÄŸlÄ± DÃ¶ÄŸer beldesinde gelir getirici tÃ¼r ve OrkÃ¶y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renlerine katÄ±lacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Afyonkarahisar/09.30-16.00)

11- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin Bursa mitingine katÄ±lacak.

(Bursa/15.00)

12- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± NÃ¼khet Hotar, Ã‡eÅŸme Devlet Hastanesi Palyatif BakÄ±m BÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, hasta ve ev ziyaretleri gerÃ§ekleÅŸtirecek, "Halk BuluÅŸmasÄ±" ve "STK, Muhtarlar ve Kanaat Ã–nderleri BuluÅŸmasÄ±" programlarÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°zmir/14.30-19.00)

13- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, partililerle bir araya gelecek, "KadÄ±nlar Soruyor ProgramÄ±"na katÄ±lacak, esnaf, yaÅŸlÄ± ve ÅŸehit ailesi ziyaretlerinde bulunacak, GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Mardin/09.00-18.30)

Â

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, UludaÄŸ Ekonomi Zirvesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸuyor.

(Bursa/09.00)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, BeyoÄŸlu STK temsilcileri ve iÅŸadamlarÄ± ile kahvaltÄ± yapacak, EyÃ¼p'te cuma sohbetine ve ilk milli yazÄ±lÄ±m PARDUS'un tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak; KaÄŸÄ±thane'de iÅŸadamlarÄ±yla, Esenler'de Giresunlularla buluÅŸacak.

(Ä°stanbul/10.00-22.00)

3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, KemalpaÅŸa'da sanayici ve iÅŸadamlarÄ±yla kahvaltÄ± yapacak, belediyeyi ve esnafÄ± ziyaret edecek; TorbalÄ±'da esnaf buluÅŸmasÄ±na katÄ±larak sanayici ve iÅŸadamlarÄ±yla bir araya gelecek ve Ä°zmir'deki STK'larla toplantÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ä°zmir/10.00-17.30)Â

4- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, TarÄ±msal EÄŸitim SeferberliÄŸi programÄ±na katÄ±lacak.

(ÅžanlÄ±urfa/10.00)Â

5- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Battalgazi muhtarlarÄ± ve kÃ¶y temsilcileriyle, Åžire PazarÄ±'nda esnafla bir araya gelecek, Galericiler Sitesi'ni ziyaret edecek ve Esnaf OdalarÄ± BirliÄŸiyle toplantÄ± yapacak, Ä°slam Ãœlkeleri Akademisyen ve Yazarlar BirliÄŸi "Yeni TÃ¼rkiye KonferanslarÄ± 7" programÄ±na katÄ±lacak.

(Malatya/09.00-14.30)Â

6- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Yarenlik AlanÄ± ve Ã§evresindeki esnafÄ±, Engelliler DerneÄŸini ziyaret edecek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle bir araya gelecek, TSO yÃ¶netimi ile toplantÄ± yapacak.

(Mersin/14.00-19.00)Â

7- TÃœÄ°K, 2017 Åžubat dÃ¶nemi "konut satÄ±ÅŸ istatistikleri"ni aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- AB liderleri, AB'nin kurucu anlaÅŸmasÄ± kabul edilen 1957 tarihli Roma AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 60. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne iÃ§in Roma'da dÃ¼zenlenen etkinliklere katÄ±lacak.

(Roma)

2- Cenevre'deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 5. turu devam ediyor.

- GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ikinci gÃ¼nÃ¼nde, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaparak Suriye rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Cenevre)Â

3- Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de BaÅŸbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

(Berlin)Â

4- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

5- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

6- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

Â

GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, ValiliÄŸi ve Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, din gÃ¶revlileriyle buluÅŸacak, Ulu Cami'de cuma hutbesi irat edecek.

(KÃ¼tahya/09.00-13.15)Â

2- TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun vefat eden annesi Solmaz HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma vakti kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan Cebeci Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedilecek.

(Ankara/13.00)Â

SPOR

1- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maÃ§Ä±nda Antalya StadÄ±'nda Finlandiya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Antalya/20.00)Â

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ ile Galatasaray Odeabank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/20.15)Â

3- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bellona AGÃœ-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Galatasaray maÃ§larÄ± oynanacak.

(Kayseri/Ä°stanbul/19.00)Â

4- Ãœmit Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Ukrayna'yÄ± KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda konuk edecek.

(Ä°stanbul/17.00)Â

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. hafta, Halkbank-Galatasaray maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.

(Ankara/13.00)Â

6- Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Halkbank-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± yapÄ±lacak.

(Ankara/16.00)

Ã–ZEL HABER

1- Sinop NÃ¼kleerde sÃ¼reÃ§ 2018'de netleÅŸecek

- Japon Mitsubishi'nin Sinop NÃ¼kleer Enerji Åžirketi BaÅŸkanÄ± Makato Kanda:

- "Teknik fizibilite kapsamÄ±nda Sinop'taki sahanÄ±n santral yapÄ±mÄ± iÃ§in uygunluÄŸunu bu yÄ±l sonunda teyit edeceÄŸiz"

- "Ticari fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da dahil olmak Ã¼zere, tÃ¼m fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Mart 2018 itibariyle tamamlanmasÄ±nÄ± ve sÃ¼recin netleÅŸmesini hedefliyoruz"

- "Sinop NGS projesi iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ±lar TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinden destek bekliyor"

2- Ä°ÅŸÃ§i Ã§ocuÄŸu olarak geldiÄŸi Almanya'da fabrika kurdu

- 42 yÄ±l Ã¶nce iÅŸÃ§i bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak geldiÄŸi Almanya'da eÅŸi ile fabrika kuran Recep YÄ±ldÄ±z, Bosch, Siemens, Mercedes, Audi, BMW ve Leica'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¶nemli Alman firmalarÄ±na parÃ§a imal ediyor

- TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± YÄ±ldÄ±z:

- "(TÃ¼rkiye-Almanya arasÄ±ndaki gerginlik) Buradaki TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± olarak bu gerginliklerden sonra kafamÄ±zÄ± kuma sokacak deÄŸiliz. Ä°ÅŸ yapmaya, baÅŸarÄ±ya devam edeceÄŸiz"

- "TÃ¼rkiye'ye de yatÄ±rÄ±ma devam edeceÄŸiz"

3- TÃœRKÃ–K projesinde baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± sayÄ±sÄ± 200 bini geÃ§ti

- SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± iÅŸbirliÄŸiyle hayata geÃ§irilen TÃœRKÃ–K Projesi hem yurt iÃ§i hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki hastalara umut oldu

- TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k:

- "Åžu anda veri tabanÄ±mÄ±zda 202 bin 324 kiÅŸinin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ kÃ¶k hÃ¼cre veri kaydÄ± oluÅŸturuldu"

- "Projenin hayata geÃ§irildiÄŸi gÃ¼nden bu yana 264 hastaya nakil gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu hastalarÄ±n 260'Ä± yurt iÃ§inden, 4'Ã¼ ise yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan"

(Hayati AkÃ§ay / Ordu)