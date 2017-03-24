GÃ¼ncelleme: 09:40, 24 Mart 2017 Cuma

Afganistan'da hava operasyonu





Afganistan'Ä±n Faryab vilayetindeki opearasyonda 22 Taliban militanÄ±yla bir sivil Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Faryab vilayetinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi hava operasyonunda 22 Taliban mensubuyla bir sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Birinci Tugay KomutanÄ± General Cennet Gul yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin PeÅŸtun Kot ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±ndaki Taliban mevzilerini bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gul, hava operasyonunda 22 militanÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 17'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Faryab Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammad Naim Musammim de operasyon sÄ±rasÄ±nda bir sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydetti. Mussammim, operasyonda yaralanÄ±n 8 sivilin hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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