Trump yÃ¶netiminden Ä°srail'e yerleÅŸim uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD ve Ä°srail'in Ã¼st dÃ¼zey yetkilileri arasÄ±nda 4 gÃ¼n sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Amerikan tarafÄ±nÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°srail yerleÅŸimleri konusundaki kaygÄ±larÄ±nÄ± Ä°srailli delegelere ilettiÄŸi bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin baÅŸkenti Washington'da Amerikan ve Ä°srailli heyetlerin Gazze ve BatÄ± Åžeria'daki ekonomik duruma yÃ¶nelik Ã¶nlemleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 20-23 Mart tarihlerinde bir araya geldiÄŸi bildirildi.
ABD heyetinde Trump'Ä±n UluslararasÄ± Filistin-Ä°srail BarÄ±ÅŸ GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã–zel Temsilcisi Jason Greenbart ve DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilileri ile Ulusal GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yelerinin bulunduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Ä°srail adÄ±na ise BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'nun Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yoav Horowitz, Ä°srail'in Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ron Dermer ve Ä°srail Ulusal GÃ¼venlik Konseyi temsilcilerinin mÃ¼zakerelere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ana odaÄŸÄ± Gazze ve BatÄ± Åžeria'daki ekonomik duruma yÃ¶nelik Filistinlilere ekonomik potansiyellerini ortaya Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak anlamlÄ± bir katkÄ± saÄŸlayacak spesifik tedbirleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmekti." ifadesine yer verildi.
Ä°srail'in ABD'nin sÃ¶z konusu bÃ¶lgelerde elektrik ve su tedariki konusuyla ilgilenmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, iki tarafÄ±n Gazze halkÄ±nÄ±n yararlanabileceÄŸi tedbirlerin alÄ±nmasÄ± konusunda mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ± ve 2014 yÄ±lÄ±nda MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de gerÃ§ekleÅŸtirilen Gazze'nin Ä°nÅŸasÄ± KonferansÄ±'nda tÃ¼m taraflarÄ±n verdiÄŸi vaatleri yerine getirmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Ä°srail yerleÅŸimlerinin de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisinin verildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "ABD heyeti barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda yerleÅŸim faaliyetleri konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°srailli heyet ise Ä°srail'in niyetinin bu endiÅŸeleri dikkate alan bir yerleÅŸim faaliyeti politikasÄ± benimsemek olduÄŸunu belirtti." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
AÃ§Ä±klamada, heyetler arasÄ±nda yapÄ±cÄ± geÃ§en bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼receÄŸi ifade edildi.
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ABD ve Ä°srail heyetleri 20-23 Mart tarihlerinde Gazze ve BatÄ± Åžeria'daki ekonomik durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Beyaz Saray'dan: "ABD heyeti barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda (Ä°srail'in) yerleÅŸim faaliyetleri konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°srailli heyet ise Ä°srail'in niyetinin bu endiÅŸeleri dikkate alan bir yerleÅŸim politikasÄ± benimsemek olduÄŸunu belirtti" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
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