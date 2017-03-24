09:41, 24 Mart 2017 Cuma

Japonya BaÅŸbakanÄ±'na 'baÄŸÄ±ÅŸ' protestosu





Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe'nin aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i okula baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japonya'da Moritomo Gakuen grubunun baÅŸÄ±nda bulunan Yasunori Kagoike, parlamentoda verdiÄŸi yeminli ifadesinde, inÅŸa ettiÄŸi bir milliyetÃ§i ilkokulun finanse edilmesine yardÄ±m etmek Ã¼zere BaÅŸbakan Shinzo Abe'nin 1 milyon yenlik (9,000 ABD DolarÄ±) bir baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu iddia etti. Parlamentonun Ã¶nÃ¼nde toplanan bir grup, Japonya BaÅŸbakanÄ± Shinzo Abe karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi.



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