09:51, 24 Mart 2017 Cuma

Kanada meclisinden Ä°slamofobi karÅŸÄ±tÄ± tasarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KanadaÂ Federal Parlamentosu,Â Ä°slamofobiyiÂ ve sistematikÂ Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±Â kÄ±nayan birÂ tasarÄ±Â geÃ§irdi.

Liberal Parti MilletvekiliÂ Ä°kra HalidÂ tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda hazÄ±rlanan "Motion 103" adlÄ± tasarÄ±, parlamentonun Ã¶ÄŸleden sonraki oturumunda oylandÄ±.

Oylamada tasarÄ±, iktidardaki Liberal Partiâ€™ye muhalefetteki Yeni Demokrat Parti milletvekillerinin destek vermesiyle 91'e karÅŸÄ± 201 oyla kabul edildi.

Herhangi bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmayan tasarÄ±, Ä°slamofobinin, her Ã§eÅŸit sistematik Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n ve dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kÄ±nanmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

TasarÄ±da, Kanada hÃ¼kÃ¼metinden, Ä°slamofobiyi, sistematik Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her biÃ§imini kÄ±namasÄ±, kamuoyundaki nefret ve korku ikliminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde adÄ±m atmasÄ± ve Ä°slamofobi dahil sistematik Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltmak veya ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in parlamentoda bir komisyon kurulmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmesi isteniyor.

TasarÄ±yla kurulacak komisyonun, nefret suÃ§uyla ilgili verileri toplamasÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ktan etkilenen topluluklar iÃ§in ihtiyaÃ§ deÄŸerlendirmeleri yapmasÄ± ve bulgularÄ± sekiz ay iÃ§inde hÃ¼kÃ¼mete sunmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â