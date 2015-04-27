09:54, 24 Mart 2017 Cuma

MÃ¼barek iÃ§in yeniden soruÅŸturma kararÄ±





Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'e daha Ã¶nce beraat ettiÄŸi yolsuzluk davasÄ±yla ilgili yeniden soruÅŸturma aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±rÂ mahkemesi, devrik CumhurbaÅŸkanÄ±Â HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'in daha Ã¶nce beraat ettiÄŸi yolsuzluk davasÄ±yla ilgili yeniden soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi. Kahire Ceza Mahkemesi, HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek, oÄŸullarÄ± Ala ve Cemal MÃ¼barek ile dÃ¶nemin bazÄ± yetkililerinin "El-Ahram gazetesi yÃ¶neticilerinden hediyeler kabul ederek yolsuzluk yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davayla ilgili BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±nÄ± kabul ederek yeniden soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na hÃ¼kmetti. SanÄ±klar hakkÄ±nda, "El-Ahram gazetesi yÃ¶neticilerinden hediye alma" davasÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda beraat kararÄ± verilmiÅŸti. HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de "2011 yÄ±lÄ±nda gÃ¶stericilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iÅŸtirak ettiÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan beraat etmiÅŸti. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirilen MÃ¼barek, saÄŸlÄ±k durumu nedeniyle nakledildiÄŸi El-Meadi Askeri Hastanesinde bulunuyor. MÄ±sÄ±r'da 25 Ocak 2011 devrimi sÄ±rasÄ±nda dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± MÃ¼barek, gÃ¶revinden istifa etmiÅŸti. Bunun ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey yetkili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, Ã§oÄŸu hakkÄ±nda "yolsuzluk ve kamu malÄ±na zarar" gibi suÃ§lamalarla davalar aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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