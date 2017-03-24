09:55, 24 Mart 2017 Cuma

Venezuela askerleri Kolombiya'dan Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, Ã¼lkesinin topraklarÄ±na giren Venezuela askerlerinin Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Santos, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kolombiya topraklarÄ±na girip Venezuela bayraÄŸÄ± asan komÅŸu Ã¼lke askerlerinin tamamen Ã§ekildiÄŸini duyurarak, "Son Venezuela askeri de Kolombiya topraÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Kolombiya basÄ±nÄ±nda da askerlerin, Ã¶ÄŸleden sonra Arauca nehrini geÃ§ip Venezuela'nÄ±n Apure yÃ¶netim bÃ¶lgesine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ haberleri yer aldÄ±.

Venezuela ordusundan 60 kadar asker, Kolombiya'nÄ±n Arauca yÃ¶netim bÃ¶lgesindeki Arauquita kenti kÄ±rsalÄ±na geÃ§erek kamp kurmuÅŸ, olayÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bÃ¶lgeye bir heyet gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã¼lkenin 2 bin 200 kilometreyi bulan zorlu sÄ±nÄ±rÄ±, kuzeydeki Venezuela kÃ¶rfezi ve Guajira yarÄ±madasÄ±ndan baÅŸlayÄ±p gÃ¼neydeki Amazon bÃ¶lgesine kadar devam ediyor.

Kolombiya ile Venezuela arasÄ±ndaki en son askeri gerginlik geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Kolombiya'nÄ±n ulusal havayolu ÅŸirketi Avianca, Madrid-Bogota seferini yapan Boeing 787 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Venezuela Hava Kuvvetlerine ait iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan engellenmesi nedeniyle bu uÃ§aÄŸÄ±n rotasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸ, ayrÄ±ca Caracas seferlerini iptal etmiÅŸti. Olay sonrasÄ± taraflarÄ±n itidalli aÃ§Ä±klamalarÄ±yla kriz Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Avianca yeniden bu Ã¼lkenin hava sahasÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve Caracas seferlerini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.