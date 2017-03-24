09:57, 24 Mart 2017 Cuma

Ä°stanbul'da 25 adrese ÅŸafak operasyonu





BahÃ§elievler ve Esenler'de uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ÅŸafak vaktinde dÃ¼zenlenen operasyonda, aranan ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'un BahÃ§elievlerÂ veÂ Esenler ilÃ§elerinde uyuÅŸturucuÂ satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, aranan ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri iki ilÃ§ede Ã¶nceden belirlenen 25 adrese ÅŸafak vaktinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Polis helikopteri ve Ã¶zel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda, sÃ¶z konusu binalarda arama yapÄ±ldÄ±. BahÃ§elievler Zafer Mahallesi PÄ±narlÄ± 1 SokaÄŸÄ±'nda bir apartmanÄ±n en Ã¼st katÄ±nda arama yapan ekipler, binanÄ±n bahÃ§esini de kontrol etti. Bu dairede aramalar sÃ¼rerken binanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla Ã¶nlem aldÄ±. Operasyon yapÄ±lan adreslerde haklarÄ±nda arama kararÄ± bulunan kiÅŸiler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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