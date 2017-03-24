Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya'daki bozuk et skandalÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkeden et ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durduran Ã¼lkelere Endonezya ve Vietnam da katÄ±ldÄ±.
Endonezya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Dairesi BaÅŸkanÄ± Ketut Diarmita, Brezilyaâ€™dan sÄ±ÄŸÄ±r eti ve tavuk ithalatÄ±nÄ±n geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Diarmita, sÄ±ÄŸÄ±r eti ve tavuk talebine iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada ÅŸu an iÃ§in iÃ§ pazarda ithalata ihtiyaÃ§ duyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Bu arada Endonezya Et Ticaret Komisyonu da Brezilyaâ€™dan et ithalatÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± olarak durdurulmasÄ±nÄ± talep ederek et ithalatÄ±nda prosedÃ¼r ve fiziksel incelemelerin daha da sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Komisyon ayrÄ±ca et ithalatÄ±ndaki dÃ¼zenlemelerin, dÃ¼ÅŸÃ¼k kalitede Ã¼rÃ¼nlerin yanÄ± sÄ±ra helal olmayan etlerin de Ã¼lkeye giriÅŸini Ã¶nlemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
VÄ°ETNAMÂ ET Ä°THALATINI DURDURDU
Vietnam haber ajansÄ± VNA'ya gÃ¶re Vietnam TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MARD), Brezilya'da et skandalÄ± kapsamÄ±nda incelemeye alÄ±nan 21 fabrikadan et ithalatÄ±nÄ± 23 Mart'tan itibaren geÃ§ici olarak durduran bir karar Ã§Ä±kardÄ±.
Kararda, Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Dairesinden 23 Mart'tan Ã¶nce Ã¼lkeden ithal edilen etlerin yakÄ±ndan incelenmesi ve sÃ¶z konusu 21 ÅŸirketten alÄ±nan etlerin tespit edilmesi durumunda bildirilmesi talep edildi.
Karar Ã§erÃ§evesinde Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Dairesi, Brezilya'nÄ±n ithal edilen Ã¼rÃ¼nlerin hijyen olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek ve MARD'a rapor etmekle gÃ¶revli olacak.
Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Dairesi, Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Brezilya'dan ithal edilen tÃ¼m etlerin limanlarda bekletilip test edildiÄŸini ve sadece gerekli niteliklere sahip etlerin Ã¼lkeye girdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k et ihracatÃ§Ä±larÄ±ndan Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerini deÄŸiÅŸtirdikleri, etlere kimyasal madde ve su karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 21 et Ã¼reticisi ÅŸirket hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, 3 firmaya Ã¼retim yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti.
Bozuk et skandalÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Avrupa BirliÄŸi (AB), Ã‡in, Åžili, Hong Kong, Japonya, Ä°sviÃ§re, MÄ±sÄ±r, Suudi Arabistan, Meksika ve Jamaika, bu Ã¼lkeden donmuÅŸ et ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi
Ãœlkedeki Helal Bilim Merkezi, yaygÄ±nlaÅŸan helal lokantalarÄ± ve otel konseptleriyle Ã§evresindeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fuslu Ã¼lkeleri hedeflerken, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olmayanlarÄ±n da helal Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiÄŸi bildirildi
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Endonezya ve Vietnam, Brezilyaâ€™dan et ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±
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