Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasaÄŸÄ±

10:32, 24 Mart 2017 Cuma

Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasağı

Brezilya'daki bozuk et skandalının ardından ülkeden et ithalatını geçici olarak durduran ülkelere Endonezya ve Vietnam da katıldı.

Endonezya Tarım Bakanlığı Hayvan Sağlığı Dairesi Başkanı Ketut Diarmita, Brezilya’dan sığır eti ve tavuk ithalatının geçici olarak askıya alındığı açıkladı.

Diarmita, sığır eti ve tavuk talebine ilişkin yürütülen araştırmada şu an için iç pazarda ithalata ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

Bu arada Endonezya Et Ticaret Komisyonu da Brezilya’dan et ithalatının kalıcı olarak durdurulmasını talep ederek et ithalatında prosedür ve fiziksel incelemelerin daha da sıkılaştırılması gerektiğini kaydetti.

Komisyon ayrıca et ithalatındaki düzenlemelerin, düşük kalitede ürünlerin yanı sıra helal olmayan etlerin de ülkeye girişini önlemesi gerektiğini vurguladı.

VİETNAM ET İTHALATINI DURDURDU

Vietnam haber ajansı VNA'ya göre Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MARD), Brezilya'da et skandalı kapsamında incelemeye alınan 21 fabrikadan et ithalatını 23 Mart'tan itibaren geçici olarak durduran bir karar çıkardı.

Kararda, Hayvan Sağlığı Dairesinden 23 Mart'tan önce ülkeden ithal edilen etlerin yakından incelenmesi ve söz konusu 21 şirketten alınan etlerin tespit edilmesi durumunda bildirilmesi talep edildi.

Karar çerçevesinde Hayvan Sağlığı Dairesi, Brezilya'nın ithal edilen ürünlerin hijyen olup olmadığını belirlemek ve MARD'a rapor etmekle görevli olacak.

Hayvan Sağlığı Dairesi, önceki gün yaptığı açıklamada Brezilya'dan ithal edilen tüm etlerin limanlarda bekletilip test edildiğini ve sadece gerekli niteliklere sahip etlerin ülkeye girdiğini açıklamıştı.

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından Brezilya'da bozuk etlerin son kullanma tarihlerini değiştirdikleri, etlere kimyasal madde ve su karıştırdıkları iddiasıyla 21 et üreticisi şirket hakkında soruşturma başlatılmış, 3 firmaya üretim yasağı getirilmişti.

Bozuk et skandalının çıkması üzerine Avrupa Birliği (AB), Çin, Şili, Hong Kong, Japonya, İsviçre, Mısır, Suudi Arabistan, Meksika ve Jamaika, bu ülkeden donmuş et ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.