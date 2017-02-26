10:33, 24 Mart 2017 Cuma

Trump'tan muhalif CumhuriyetÃ§ilere 'Obamacare' tehdidi





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri AHCA tasarÄ±sÄ± bugÃ¼n ABD Temsilciler Meclisinden geÃ§mezse Obamacare'i yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bÄ±rakmakla tehdit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re,Â Donald TrumpÂ selefi Barack Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n yerine getirmek istediÄŸi "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±"na (AHCA) karÅŸÄ± Ã§Ä±kan CumhuriyetÃ§i vekillere rest Ã§ekti. TasarÄ±nÄ±n mimarÄ± ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan'la beraber muhalif CumhuriyetÃ§ileri ikna etmek iÃ§in toplantÄ± ardÄ±na toplantÄ± dÃ¼zenleyen Trump, yapÄ±lan son toplantÄ±da mÃ¼zakerelerin bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. TASARI GEÃ‡MEZSE OBAMACARE'Ä° YÃœRÃœRLÃœKTE BIRAKMAKLA TEHDÄ°T ETTÄ° ToplantÄ±ya katÄ±lan kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri AHCA tasarÄ±sÄ± bugÃ¼n ABD Temsilciler Meclisinden geÃ§mezse Obamacare'i yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bÄ±rakmakla tehdit etti. MÃ¼zakerelere katÄ±lan Beyaz Saray BÃ¼tÃ§e DirektÃ¶rÃ¼ Mick Mulvaney de tasarÄ± Kongrenin ilk kanadÄ±ndan geÃ§mezse, Trump yÃ¶netiminin diÄŸer Ã¶nceliklere yÃ¶neleceÄŸini ifade ederek bu iddialarÄ± destekledi. Ã–te yandan, CumhuriyetÃ§i Partinin New York Vekili Chris Collins, oylamanÄ±n Washington saatiyle Ã¶ÄŸleden sonra yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Trump yÃ¶netiminin ilk bÃ¼yÃ¼k sÄ±navÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len tasarÄ±nÄ±n, 237 CumhuriyetÃ§i ve 193 Demokrat vekilin bulunduÄŸu Temsilciler Meclisinden geÃ§ebilmesi iÃ§in en az 216 "evet" oyu gerekiyor.

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