DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:22, 24 Mart 2017 Cuma
Amerika
10:33, 24 Mart 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Trump'tan muhalif CumhuriyetÃ§ilere 'Obamacare' tehdidi
Trump'tan muhalif CumhuriyetÃ§ilere 'Obamacare' tehdidi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri AHCA tasarÄ±sÄ± bugÃ¼n ABD Temsilciler Meclisinden geÃ§mezse Obamacare'i yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bÄ±rakmakla tehdit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re,Â Donald TrumpÂ selefi Barack Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k sigortasÄ±nÄ±n yerine getirmek istediÄŸi "Amerikan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri YasasÄ±"na (AHCA) karÅŸÄ± Ã§Ä±kan CumhuriyetÃ§i vekillere rest Ã§ekti.

TasarÄ±nÄ±n mimarÄ± ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan'la beraber muhalif CumhuriyetÃ§ileri ikna etmek iÃ§in toplantÄ± ardÄ±na toplantÄ± dÃ¼zenleyen Trump, yapÄ±lan son toplantÄ±da mÃ¼zakerelerin bittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

TASARI GEÃ‡MEZSE OBAMACARE'Ä° YÃœRÃœRLÃœKTE BIRAKMAKLA TEHDÄ°T ETTÄ°

ToplantÄ±ya katÄ±lan kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri AHCA tasarÄ±sÄ± bugÃ¼n ABD Temsilciler Meclisinden geÃ§mezse Obamacare'i yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bÄ±rakmakla tehdit etti.

MÃ¼zakerelere katÄ±lan Beyaz Saray BÃ¼tÃ§e DirektÃ¶rÃ¼ Mick Mulvaney de tasarÄ± Kongrenin ilk kanadÄ±ndan geÃ§mezse, Trump yÃ¶netiminin diÄŸer Ã¶nceliklere yÃ¶neleceÄŸini ifade ederek bu iddialarÄ± destekledi.

Ã–te yandan, CumhuriyetÃ§i Partinin New York Vekili Chris Collins, oylamanÄ±n Washington saatiyle Ã¶ÄŸleden sonra yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Trump yÃ¶netiminin ilk bÃ¼yÃ¼k sÄ±navÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len tasarÄ±nÄ±n, 237 CumhuriyetÃ§i ve 193 Demokrat vekilin bulunduÄŸu Temsilciler Meclisinden geÃ§ebilmesi iÃ§in en az 216 "evet" oyu gerekiyor.



Ä°lgili Konular Obama ABD
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Bulgaristan'dan TÃ¼rk gazetecilere engel
Bulgaristan'dan TÃ¼rk gazetecilere engel

Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi
Tayland'da MÃ¼slÃ¼man olmayanlar da 'Helal'i tercih ediyor
Tayland'da MÃ¼slÃ¼man olmayanlar da 'Helal'i tercih ediyor

Ãœlkedeki Helal Bilim Merkezi, yaygÄ±nlaÅŸan helal lokantalarÄ± ve otel konseptleriyle Ã§evresindeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fuslu Ã¼lkeleri hedeflerken, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olmayanlarÄ±n da helal Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiÄŸi bildirildi
Muhalif MÄ±sÄ±r Partisi liderinin Sudan'a giriÅŸine engel
Muhalif MÄ±sÄ±r Partisi liderinin Sudan'a giriÅŸine engel

MÄ±sÄ±r'Ä±n muhalif GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸi engellendi
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli temizlik Ã¼rÃ¼nlerine soruÅŸturma
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli temizlik Ã¼rÃ¼nlerine soruÅŸturma

Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi
BÃ¼yÃ¼kler'den quot Ã§ok vitesli quot AB modeli baskÄ±sÄ±
'BÃ¼yÃ¼kler'den "Ã§ok vitesli" AB modeli baskÄ±sÄ±

Avrupa BirliÄŸi'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeleri kendi aralarÄ±nda daha fazla yakÄ±nlaÅŸacaklarÄ± bir "Ã§ok vitesli Avrupa" modelinden yana
Ã‡eÃ§enistan'da Ã§atÄ±ÅŸma 6 Rus askeri Ã¶ldÃ¼
Ã‡eÃ§enistan'da Ã§atÄ±ÅŸma: 6 Rus askeri Ã¶ldÃ¼

Ã‡eÃ§enistan Naurskaya bÃ¶lgesinde bir grup Ã‡eÃ§en, gece saatlerinde askeri birliÄŸe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Olayda 6 Rus askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
Trump'tan muhalif CumhuriyetÃ§ilere 'Obamacare' tehdidi
Trump'tan muhalif CumhuriyetÃ§ilere 'Obamacare' tehdidi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri AHCA tasarÄ±sÄ± bugÃ¼n ABD Temsilciler Meclisinden geÃ§mezse Obamacare'i yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bÄ±rakmakla tehdit etti
Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasaÄŸÄ±
Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasaÄŸÄ±

Endonezya ve Vietnam, Brezilyaâ€™dan et ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±
Venezuela askerleri Kolombiya'dan Ã§ekildi
Venezuela askerleri Kolombiya'dan Ã§ekildi

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, VenezuelalÄ± askerlerin Ã§ekilmelerini doÄŸruladÄ±
MÃ¼barek iÃ§in yeniden soruÅŸturma kararÄ±
MÃ¼barek iÃ§in yeniden soruÅŸturma kararÄ±

Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'e daha Ã¶nce beraat ettiÄŸi yolsuzluk davasÄ±yla ilgili yeniden soruÅŸturma aÃ§Ä±lacak
Kanada meclisinden Ä°slamofobi karÅŸÄ±tÄ± tasarÄ±
Kanada meclisinden Ä°slamofobi karÅŸÄ±tÄ± tasarÄ±

Kanada Federal Parlamentosu, Ä°slamofobiyi ve sistematik Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± kÄ±nayan tasarÄ±yÄ± kabul etti
Japonya BaÅŸbakanÄ±'na 'baÄŸÄ±ÅŸ' protestosu
Japonya BaÅŸbakanÄ±'na 'baÄŸÄ±ÅŸ' protestosu

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe'nin aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i okula baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Afganistan'da hava operasyonu
Afganistan'da hava operasyonu

Afganistan'Ä±n Faryab vilayetindeki opearasyonda 22 Taliban militanÄ±yla bir sivil Ã¶ldÃ¼
Trump yÃ¶netiminden Ä°srail'e yerleÅŸim uyarÄ±sÄ±
Trump yÃ¶netiminden Ä°srail'e yerleÅŸim uyarÄ±sÄ±

ABD ve Ä°srail heyetleri 20-23 Mart tarihlerinde Gazze ve BatÄ± Åžeria'daki ekonomik durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Beyaz Saray'dan: "ABD heyeti barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda (Ä°srail'in) yerleÅŸim faaliyetleri konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°srailli heyet ise Ä°srail'in niyetinin bu endiÅŸeleri dikkate alan bir yerleÅŸim politikasÄ± benimsemek olduÄŸunu belirtti" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Pakistan'da milli gÃ¼n kutlamalarÄ±
Pakistan'da milli gÃ¼n kutlamalarÄ±

Milli gÃ¼n dolayÄ±sÄ±yla askeri geÃ§it tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Harbiye Askeri MÃ¼ze ve KÃ¼ltÃ¼r Sitesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± mehter takÄ±mÄ± da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±ldÄ±
DOST Partisinden 'Oy vermekten korkmayÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
DOST Partisinden 'Oy vermekten korkmayÄ±n' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Bulgaristan'da DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak parlamento seÃ§imlerinde TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oylarÄ±nÄ± tehditlere aldÄ±rmadan kullanmasÄ±nÄ± istedi

Haberler

Senato'dan Trump'un Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman'a onay
Senato'dan Trump'un Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± Friedman'a onay

ABD'de yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± ertelendi
ABD'de yeni saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tasarÄ±sÄ± oylamasÄ± ertelendi

Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu
Trump'tan CumhuriyetÃ§i vekillere ikna telefonu

'ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ± ekonomik misilleme' iddiasÄ±
ABD'nin elektronik cihaz yasaÄŸÄ± ekonomik misilleme' iddiasÄ±

Tillerson'dan 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±' vurgusu
Tillerson'dan 'FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±' vurgusu

Koalisyon gÃ¼Ã§leri Rakka yakÄ±nlarÄ±na asker indirdi
Koalisyon gÃ¼Ã§leri Rakka yakÄ±nlarÄ±na asker indirdi

NATO'da 'bÃ¼tÃ§e Ã§atlaÄŸÄ±'
NATO'da 'bÃ¼tÃ§e Ã§atlaÄŸÄ±'

MÄ±sÄ±rlÄ± STK'lardan ABD'ye Sisi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
MÄ±sÄ±rlÄ± STK'lardan ABD'ye Sisi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 