10:52, 24 Mart 2017 Cuma

Ã‡eÃ§enistan'da Ã§atÄ±ÅŸma: 6 Rus askeri Ã¶ldÃ¼





Ã‡eÃ§enistan Naurskaya bÃ¶lgesinde bir grup Ã‡eÃ§en, gece saatlerinde askeri birliÄŸe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Olayda 6 Rus askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Federasyonu'na baÄŸlÄ± Ã‡eÃ§enistan'da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã‡eÃ§en direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 6 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. TASS ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, Naurskaya bÃ¶lgesinde bir grupÂ Ã‡eÃ§en, gece saatlerinde etkili olan sisten faydalanarak askeri birliÄŸin olduÄŸu alana sÄ±zmak istedi. Grubun fark edilmesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 6 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã‡atÄ±ÅŸmada birliÄŸe sÄ±zmak isteyen 6 Ã‡eÃ§en'inÂ etkisiz hale getirildiÄŸi ifade edildi.

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