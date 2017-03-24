11:03, 24 Mart 2017 Cuma

MuÅŸ'taki terÃ¶r operasyonunda 7 tutuklama





MuÅŸ'ta PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin, PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 20 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±lardan, aralarÄ±nda DBP Ä°l BaÅŸkanÄ± Faruk Uygur'un da bulunduÄŸu 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 4'Ã¼ adli kontrol kararÄ±yla olmak Ã¼zere 13'Ã¼nÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince de Varto'nun ErdoÄŸan ve Derince kÃ¶ylerinde 9 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. AÃ§Ä±klamada, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce tutuklanan 3 ÅŸÃ¼phelinin Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildiÄŸi ifade edildi.

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