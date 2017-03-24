11:22, 24 Mart 2017 Cuma

'BÃ¼yÃ¼kler'den "Ã§ok vitesli" AB modeli baskÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ 25 Mart'ta kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 60. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlamaya hazÄ±rlanÄ±rken AB'nin bÃ¼yÃ¼k ve kurucu gÃ¼Ã§leri Almanya, Fransa ve Ä°talya kendi aralarÄ±nda yakÄ±nlaÅŸmayÄ± artÄ±racak "Ã§ok vitesli" Avrupa modeline yÃ¶nelme Ã§abasÄ± gÃ¶steriyor.Â

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker'in birliÄŸin geleceÄŸini ele aldÄ±ÄŸÄ± "Beyaz Kitap" adlÄ± belgesinde AB literatÃ¼rÃ¼nde yÄ±llardÄ±r adÄ± geÃ§en "Ã§ok vitesli" model tekrar gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Roma'da 1957'de imzalanan Roma AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 60. yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yarÄ±n bir araya gelmesi beklenen AB liderleri, kÄ±tanÄ±n geleceÄŸine iliÅŸkin Juncker'in belgesinde yer alan 5 senaryoyu inceleyecek.

Paris'te mart baÅŸÄ±nda Almanya, Ä°spanya, Fransa ve Ä°talya liderlerini bir araya getiren Versailles Zirvesi'nde "Ã§ok vitesli" modeli destekleyen aÃ§Ä±klamalara yer verilmiÅŸti.

AB'nin kurucu Ã¼lkeleri arasÄ±nda bulunan "bÃ¼yÃ¼kler", isteyen Ã¼yelerin daha fazla iÅŸ birliÄŸine gitmesine, diÄŸer Ã¼yelerin de istedikleri zaman ortak projelere katÄ±lmasÄ±na imkan veren "Ã§ok vitesli" model Ã¼zerinde duruyor.

"Ã‡OK VÄ°TESLÄ°" AB MODELÄ°

"Ã‡ok vitesli" model, Ã¼ye Ã¼lkelerden bazÄ±larÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã¼yelerin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± beklemeksizin istedikleri alanlarda iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirebilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Bu model, birliÄŸin ortak politikalarÄ±nÄ± ulusal politikalara tercih eden Ã¼lkelere, diÄŸerlerinin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± beklemeden hedeflerine ulaÅŸma imkanÄ± veriyor.

BirliÄŸin kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f Ã¼lkeleri ise ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak kaygÄ±sÄ±yla AB ortak politikalarÄ±nÄ±n daha da derinleÅŸtirilmesine sÄ±cak bakmÄ±yor.

AslÄ±nda AB'nin mevcut uygulamalarÄ±nda "Ã§ok vitesli" modelin Ã¶rneklerini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Ã–rneÄŸin, serbest dolaÅŸÄ±mÄ± Ã¶ngÃ¶ren Schengen uygulamasÄ± ve ortak para birliÄŸi uygulamasÄ± bu baÄŸlamda "Ã§ok vitesli" yapÄ±yÄ± andÄ±rÄ±yor. 28 Ã¼yeli birliÄŸin 19 Ã¼yesi avroyu ulusal para birimi olarak kabul ederken diÄŸerleri kendi ulusal para birimlerini kullanmaya devam ediyor.

Ã–te yandan, Schengen serbest dolaÅŸÄ±m bÃ¶lgesinde 28 Ã¼yenin 25'i bulunuyor.

Ãœyeler arasÄ±nda gruplaÅŸma artacak

"Ã‡ok vitesli" modele iliÅŸkin Ã§ekinceler, bazÄ± Ã¼lkelerin belirli alanlarda ilerleme kaydederken Ã¶zellikle DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinin geride kalacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi etrafÄ±nda toplanÄ±yor.

Bu yapÄ±nÄ±n AB iÃ§inde gruplar oluÅŸturacaÄŸÄ±na ve zaten karmaÅŸÄ±k olan karar alma mekanizmasÄ±nÄ± daha da karÄ±ÅŸÄ±k hale getireceÄŸine iÅŸaret ediliyor.

AB'nin doÄŸu ve batÄ±sÄ± arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ±n derinleÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler, bu durumun iki ayrÄ± tip Ã¼yeliÄŸe yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ±, zengin batÄ± Ã¼lkelerinin bir grubu, fakir doÄŸu Ã¼lkelerinin diÄŸer grubu oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

Modele karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar

Almanya, Ä°spanya, Fransa ve Ä°talya modele destek verirken Polonya, Romanya ve Macaristan gibi Ã¼lkeler karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.