'BÃ¼yÃ¼kler'den

Avrupa BirliÄŸiÂ 25 Mart'ta kuruluÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n 60. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlamaya hazÄ±rlanÄ±rken AB'nin bÃ¼yÃ¼k ve kurucu gÃ¼Ã§leri Almanya, Fransa ve Ä°talya kendi aralarÄ±nda yakÄ±nlaÅŸmayÄ± artÄ±racak "Ã§ok vitesli" Avrupa modeline yÃ¶nelme Ã§abasÄ± gÃ¶steriyor.Â
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker'in birliÄŸin geleceÄŸini ele aldÄ±ÄŸÄ± "Beyaz Kitap" adlÄ± belgesinde AB literatÃ¼rÃ¼nde yÄ±llardÄ±r adÄ± geÃ§en "Ã§ok vitesli" model tekrar gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Roma'da 1957'de imzalanan Roma AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 60. yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in yarÄ±n bir araya gelmesi beklenen AB liderleri, kÄ±tanÄ±n geleceÄŸine iliÅŸkin Juncker'in belgesinde yer alan 5 senaryoyu inceleyecek.
Paris'te mart baÅŸÄ±nda Almanya, Ä°spanya, Fransa ve Ä°talya liderlerini bir araya getiren Versailles Zirvesi'nde "Ã§ok vitesli" modeli destekleyen aÃ§Ä±klamalara yer verilmiÅŸti.
AB'nin kurucu Ã¼lkeleri arasÄ±nda bulunan "bÃ¼yÃ¼kler", isteyen Ã¼yelerin daha fazla iÅŸ birliÄŸine gitmesine, diÄŸer Ã¼yelerin de istedikleri zaman ortak projelere katÄ±lmasÄ±na imkan veren "Ã§ok vitesli" model Ã¼zerinde duruyor.
"Ã‡ok vitesli" model, Ã¼ye Ã¼lkelerden bazÄ±larÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã¼yelerin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± beklemeksizin istedikleri alanlarda iÅŸ birliÄŸini derinleÅŸtirebilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Bu model, birliÄŸin ortak politikalarÄ±nÄ± ulusal politikalara tercih eden Ã¼lkelere, diÄŸerlerinin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± beklemeden hedeflerine ulaÅŸma imkanÄ± veriyor.
BirliÄŸin kÃ¼Ã§Ã¼k ve zayÄ±f Ã¼lkeleri ise ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± korumak kaygÄ±sÄ±yla AB ortak politikalarÄ±nÄ±n daha da derinleÅŸtirilmesine sÄ±cak bakmÄ±yor.
AslÄ±nda AB'nin mevcut uygulamalarÄ±nda "Ã§ok vitesli" modelin Ã¶rneklerini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. Ã–rneÄŸin, serbest dolaÅŸÄ±mÄ± Ã¶ngÃ¶ren Schengen uygulamasÄ± ve ortak para birliÄŸi uygulamasÄ± bu baÄŸlamda "Ã§ok vitesli" yapÄ±yÄ± andÄ±rÄ±yor. 28 Ã¼yeli birliÄŸin 19 Ã¼yesi avroyu ulusal para birimi olarak kabul ederken diÄŸerleri kendi ulusal para birimlerini kullanmaya devam ediyor.
Ã–te yandan, Schengen serbest dolaÅŸÄ±m bÃ¶lgesinde 28 Ã¼yenin 25'i bulunuyor.
"Ã‡ok vitesli" modele iliÅŸkin Ã§ekinceler, bazÄ± Ã¼lkelerin belirli alanlarda ilerleme kaydederken Ã¶zellikle DoÄŸu Avrupa Ã¼lkelerinin geride kalacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi etrafÄ±nda toplanÄ±yor.
Bu yapÄ±nÄ±n AB iÃ§inde gruplar oluÅŸturacaÄŸÄ±na ve zaten karmaÅŸÄ±k olan karar alma mekanizmasÄ±nÄ± daha da karÄ±ÅŸÄ±k hale getireceÄŸine iÅŸaret ediliyor.
AB'nin doÄŸu ve batÄ±sÄ± arasÄ±ndaki ayrÄ±mÄ±n derinleÅŸeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler, bu durumun iki ayrÄ± tip Ã¼yeliÄŸe yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ±, zengin batÄ± Ã¼lkelerinin bir grubu, fakir doÄŸu Ã¼lkelerinin diÄŸer grubu oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
Almanya, Ä°spanya, Fransa ve Ä°talya modele destek verirken Polonya, Romanya ve Macaristan gibi Ã¼lkeler karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi
Ãœlkedeki Helal Bilim Merkezi, yaygÄ±nlaÅŸan helal lokantalarÄ± ve otel konseptleriyle Ã§evresindeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fuslu Ã¼lkeleri hedeflerken, Ã¼lkede MÃ¼slÃ¼man olmayanlarÄ±n da helal Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiÄŸi bildirildi
MÄ±sÄ±r'Ä±n muhalif GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸi engellendi
Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi
Avrupa BirliÄŸi'nin bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeleri kendi aralarÄ±nda daha fazla yakÄ±nlaÅŸacaklarÄ± bir "Ã§ok vitesli Avrupa" modelinden yana
Ã‡eÃ§enistan Naurskaya bÃ¶lgesinde bir grup Ã‡eÃ§en, gece saatlerinde askeri birliÄŸe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Olayda 6 Rus askeri hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, CumhuriyetÃ§i vekilleri AHCA tasarÄ±sÄ± bugÃ¼n ABD Temsilciler Meclisinden geÃ§mezse Obamacare'i yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bÄ±rakmakla tehdit etti
Endonezya ve Vietnam, Brezilyaâ€™dan et ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±
Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos, VenezuelalÄ± askerlerin Ã§ekilmelerini doÄŸruladÄ±
Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'e daha Ã¶nce beraat ettiÄŸi yolsuzluk davasÄ±yla ilgili yeniden soruÅŸturma aÃ§Ä±lacak
Kanada Federal Parlamentosu, Ä°slamofobiyi ve sistematik Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± kÄ±nayan tasarÄ±yÄ± kabul etti
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe'nin aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i okula baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Afganistan'Ä±n Faryab vilayetindeki opearasyonda 22 Taliban militanÄ±yla bir sivil Ã¶ldÃ¼
ABD ve Ä°srail heyetleri 20-23 Mart tarihlerinde Gazze ve BatÄ± Åžeria'daki ekonomik durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Beyaz Saray'dan: "ABD heyeti barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda (Ä°srail'in) yerleÅŸim faaliyetleri konusunda kaygÄ±larÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°srailli heyet ise Ä°srail'in niyetinin bu endiÅŸeleri dikkate alan bir yerleÅŸim politikasÄ± benimsemek olduÄŸunu belirtti" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Milli gÃ¼n dolayÄ±sÄ±yla askeri geÃ§it tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Harbiye Askeri MÃ¼ze ve KÃ¼ltÃ¼r Sitesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± mehter takÄ±mÄ± da yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±ldÄ±
Bulgaristan'da DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak parlamento seÃ§imlerinde TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oylarÄ±nÄ± tehditlere aldÄ±rmadan kullanmasÄ±nÄ± istedi