11:17, 24 Mart 2017 Cuma

YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak





5 Mart'ta yapÄ±lan YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SaraÃ§, sosyal medya hesaplarÄ±ndan, 5 Mart'ta yapÄ±lan YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu. YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, sonuÃ§larÄ±n, sÄ±nava giren akademisyenlere ve akademisyen adaylarÄ±na hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

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