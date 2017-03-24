11:28, 24 Mart 2017 Cuma

Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli temizlik Ã¼rÃ¼nlerine soruÅŸturma





Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli, genellikle temizlik Ã¼rÃ¼nlerinde kullanÄ±lan sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°thalatta HaksÄ±z Rekabetin Ã–nlenmesine Ä°liÅŸkin TebliÄŸi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. TebliÄŸ, Ak-kim Kimya AÅž tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvuruya istinaden Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlarÄ±n ithalatÄ±na iliÅŸkin damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± ve soruÅŸturmanÄ±n usul ve esaslarÄ±nÄ± iÃ§eriyor. BaÅŸvuruda yeterli bilgi, belge ve delil bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, Ä°thalatta HaksÄ±z Rekabeti DeÄŸerlendirme Kurulu tarafÄ±ndan Almanya ve Ä°sveÃ§ menÅŸeli sodyum perkarbonatlara yÃ¶nelik damping soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi.

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