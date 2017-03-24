11:31, 24 Mart 2017 Cuma

KKTC'de referandum iÃ§in sandÄ±ÄŸa erken gidilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye'deÂ 16 Nisan'da yapÄ±lacakÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ halk oylamasÄ± iÃ§in baÅŸkent LefkoÅŸa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi'nde kurulacak sandÄ±klarda 5-9 Nisan'da oylarÄ±nÄ± verebilecek.

TÃ¼rkiye'nin LefkoÅŸa BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Derya Kanbay, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada vatandaÅŸlarÄ±n 5 gÃ¼n boyunca yerel saatle 09.00-21.00 saatleri arasÄ±nda oylarÄ±nÄ± kullanabileceÄŸini belirtti.

LefkoÅŸa'da 5-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda 15 sandÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kanbay, "VatandaÅŸlarÄ±n oy kullanmaya gelirken Ã¶ncelikle nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ±nÄ± getirmelerini, bunun mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± halinde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ve TC kimlik numaralarÄ±nÄ±n olduÄŸu pasaport ya da evlendirme cÃ¼zdanÄ± gibi diÄŸer resmi kimlik kartlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." diye konuÅŸtu.

"TÃœM YURT DIÅžI TEK BÄ°R SEÃ‡Ä°M BÃ–LGESÄ°NE DÃ–NÃœÅžTÃœRÃœLDÃœ"

Kanbay, referandum kapsamÄ±nda oy verme sistemindeki yeni bir uygulamaya iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Yeni bir Ã¶zellikle tÃ¼m yurt dÄ±ÅŸÄ± tek bir seÃ§im bÃ¶lgesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Daha Ã¶nce sadece yÃ¶resinde baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerin sandÄ±klarÄ±nda oy kullanabiliyorlardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla artÄ±k belli bir yerde oy kullanmak iÃ§in o baÅŸkonsolosluÄŸun gÃ¶rev Ã§evresinde yaÅŸÄ±yor olmak gerekli deÄŸil. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kÃ¼tÃ¼ÄŸe kayÄ±tlÄ± bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z, herhangi bir (yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki) merkezde oyunu kullanabilir. Ã–rneÄŸin KKTC'de yaÅŸayan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z, Almanya'ya seyahat etmiÅŸse oradaki oy kullanma gÃ¼nlerinde orada da herhangi bir baÅŸkonsolosluÄŸumuzun sandÄ±klarÄ±nda oy kullanma imkanÄ±na sahip olacaktÄ±r. Yeter ki yurt dÄ±ÅŸÄ±nda seÃ§men olarak kayÄ±tlÄ± olsun."

"YURT DIÅžINDA OY SAYIMI OLMAYACAK"

KullanÄ±lan oylarÄ±n ilgili mevzuattaki hÃ¼kÃ¼mlere uygun ÅŸekilde sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlenerek TÃ¼rkiyeâ€™nin LefkoÅŸa BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸindeki kilitli Ã¶zel bir odada saklanacaÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kanbay, "Oy verme sÃ¼recinin sona ermesinin ardÄ±ndan tÃ¼m oylar aÃ§Ä±lmadan 10 Nisan'da toplu bir ÅŸekilde 4 kurye arkadaÅŸÄ±mÄ±zla bir uÃ§akta TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶nderilecek.Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy sayÄ±mÄ± olmayacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.