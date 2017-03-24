Muhalif MÄ±sÄ±r Partisi liderinin Sudan'a giriÅŸine engel

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, MÄ±sÄ±rlÄ± muhalif lider Abdulmunim Ebu'l-Futuh'un Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermediÄŸi bildirildi.
Sudan Halk Kongresi Partisi kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, perÅŸembe gecesi hava yoluyla Hartum'a ulaÅŸan GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ebu'l-Futuh, Ã¼lkeye sokulmadÄ±.
HavalimanÄ±ndaki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sebep belirtmeksizin MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerin eski liderlerinden Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸini engellediÄŸi belirtildi.
Sudan Halk Kongresi Partisi'nin bugÃ¼n yapÄ±lacak genel kongresine davetli olan Ebu'l-Futuh'un sÃ¶z konusu durum karÅŸÄ±sÄ±nda MÄ±sÄ±r'a dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Konuya iliÅŸkin Sudan makamlarÄ± veya Ebu'l-Futuh herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
Sudan Halk Kongresi Partisi, geÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden partinin kurucusu Hasan Abdullah et-Turabi'nin ardÄ±ndan ilk kongresini yapÄ±yor.
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