11:35, 24 Mart 2017 Cuma

Muhalif MÄ±sÄ±r Partisi liderinin Sudan'a giriÅŸine engel





MÄ±sÄ±r'Ä±n muhalif GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi lideri Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸi engellendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, MÄ±sÄ±rlÄ± muhalif lider Abdulmunim Ebu'l-Futuh'un Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermediÄŸi bildirildi. Sudan Halk Kongresi Partisi kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, perÅŸembe gecesi hava yoluyla Hartum'a ulaÅŸan GÃ¼Ã§lÃ¼ MÄ±sÄ±r Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ebu'l-Futuh, Ã¼lkeye sokulmadÄ±. HavalimanÄ±ndaki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sebep belirtmeksizin MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerin eski liderlerinden Ebu'l-Futuh'un Sudan'a giriÅŸini engellediÄŸi belirtildi. Sudan Halk Kongresi Partisi'nin bugÃ¼n yapÄ±lacak genel kongresine davetli olan Ebu'l-Futuh'un sÃ¶z konusu durum karÅŸÄ±sÄ±nda MÄ±sÄ±r'a dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Konuya iliÅŸkin Sudan makamlarÄ± veya Ebu'l-Futuh herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Sudan Halk Kongresi Partisi, geÃ§en yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden partinin kurucusu Hasan Abdullah et-Turabi'nin ardÄ±ndan ilk kongresini yapÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.