12:04, 24 Mart 2017 Cuma

TRT'den 'Euronews' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT), uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸuÂ Euronews'e ortaklÄ±ÄŸa iliÅŸkinÂ Bakanlar KuruluÂ kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili, "TRT ile Euronews SA arasÄ±ndaki hissedarlÄ±k anlaÅŸmasÄ±na esas teÅŸkil eden TÃ¼rkÃ§e Euronews hizmetinin yapÄ±mÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na iliÅŸkin lisans anlaÅŸmasÄ±, 16 AralÄ±k 2016 tarihinde sonlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Lisans anlaÅŸmasÄ±ndaki ilgili madde gereÄŸi TÃ¼rkÃ§e yayÄ±nlar ocak 2018â€™e kadar devam edecektir." aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

TRT'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurumun, TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kanunu'nun ilgili hÃ¼kmÃ¼ uyarÄ±nca 28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu KararÄ± ve TRT YÃ¶netim Kurulunun kararÄ± doÄŸrultusunda, Euronews SA'ya yÃ¼zde 15,70 oranÄ±nda hisse satÄ±n almak suretiyle hissedar olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bir kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± olan Euronews SA'nÄ±n, Ã§eÅŸitli ticari gerekÃ§eler ile 19 Haziran 2015'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurul toplantÄ±sÄ±nda, Ã¶zel bir ÅŸirket olan Media Globe Networkse TRT'nin itirazlarÄ±na raÄŸmen Ã§oÄŸunluk kararÄ±yla sermaye artÄ±ÅŸÄ± ve buna baÄŸlÄ± hisselerin yÃ¼zde 53'Ã¼nÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu satÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan, TRT'nin Euronews SA'daki hisse oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15,70'ten yÃ¼zde 6,64'e gerilediÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, 2016'nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Euronews SA'nÄ±n finansal gerekÃ§elerle hisse artÄ±rÄ±mÄ± ve bunun ardÄ±ndan da yeni bir hissedarÄ± ortaklÄ±ÄŸa dahil etme yÃ¶nÃ¼nde genel kuruldan yetki aldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, bunun sonucunda satÄ±ÅŸ iÅŸlemi resmi olarak sonuÃ§lanmadÄ±ÄŸÄ± ve satÄ±ÅŸ sÃ¼reci ile ilgili gizlilik kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ismi saklÄ± tutulan Ã¶zel bir medya ÅŸirketine Euronews SA hisselerinin yÃ¼zde 25'inin satÄ±ÅŸ kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TRT'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bu geliÅŸmeler neticesinde TRT'nin Euronews SA adlÄ± uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸuna ortak olmasÄ±na iliÅŸkin 6 Nisan 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±ran Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n bugÃ¼nkÃ¼Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.