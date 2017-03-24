Antalya'dan Suriyelilere 3 tÄ±r eÄŸitim malzemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Antalya'dan, Suriye'nin Cerablus kentine 3 tÄ±r eÄŸitim malzemesi yardÄ±mÄ± gÃ¶nderildi.
Valilik, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce temin edilen malzemelerin gÃ¶nderilmesi dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Ece, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki tÃ¶rende, Cerablus'a yardÄ±m gÃ¶nderilmesinin bir "gÃ¶nÃ¼l projesi" olduÄŸunu vurguladÄ±.
Suriye'deki Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyetler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ece, "Suriye'de, yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§eken insanlar var. Biz hem insanlÄ±k hem de dini akrabalÄ±klarÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± kuvvetlendirmemiz gereken bir ortamda sessiz kalamazdÄ±k." dedi.
Ece, yardÄ±mlarÄ±n artarak devam etmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÃ¼ksel Arslan, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n koordinasyonunda dÃ¼zenlenen kampanyayla Cerablus ve Kuzey Irak'taki Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
EÄŸitim iÃ§in toplanan yardÄ±mÄ±n Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirten Arslan, yardÄ±m tÄ±rÄ±nda, kÄ±rtasiye malzemeleri, okul donatÄ±m ve ofis eÅŸyasÄ±, sÄ±ra, masa ile giysi bulunduÄŸunu bildirdi.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Alptekin CilavdaroÄŸlu, vatandaÅŸlara yaptÄ±klarÄ± sosyal yardÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriyelilere destek iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiklerini kaydetti.
Ä°l MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim Keser'in okuduÄŸu duanÄ±n ardÄ±ndan, Cerablus'a ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak yardÄ±mlarÄ± taÅŸÄ±yan 3 tÄ±r, Gaziantep'e doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Antalya'dan Cerablus'a gÃ¶nderilen yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±
GeÃ§ kaldÄ±klarÄ± iÃ§in YGS'ye giremeyen Ã¶ÄŸrenciler, KDK'ya baÅŸvuru yaptÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ± 2. dÃ¶nem sÄ±navlarÄ±, bu hafta sonu yapÄ±lacak
Ã–SYM, KPSS Ã¼cretlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Bu yÄ±l yapÄ±lan zamma yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin ardÄ±ndan test bazlÄ± Ã¼cretlendirmeden vazgeÃ§ildi. Ã–SYM YÃ¶netim Kurulunca, KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oturum baÅŸÄ±na 40 lira Ã¼cret alÄ±nmasÄ±na karar verildi.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik sistemine geÃ§tiklerini belirterek "Bu yÄ±l 20 bin Ã¶ÄŸretmenin daha alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z, ilana Ã§Ä±ktÄ±k. 10 bin Ã¶ÄŸretmenin de aÄŸustostan sonra alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Ã–SYM'den, 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna aÃ§Ä±klanan test bazlÄ± Ã¼cretlendirme konusunun yeniden deÄŸerlendirilerek 27 Mart 2017 tarihinden Ã¶nce adaylara duyurulacaÄŸÄ± bildirildi
Ãœniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, YGS gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden 10.00-12.40 saatlerinde klakson Ã§almamalarÄ±nÄ±, referandum Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacaklardan mÃ¼zik aÃ§mamalarÄ±nÄ± istedi
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±