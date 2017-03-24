12:28, 24 Mart 2017 Cuma

Antalya'dan Suriyelilere 3 tÄ±r eÄŸitim malzemesi





Antalya'dan Cerablus'a gÃ¶nderilen yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, tÃ¶renle uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya'dan, Suriye'nin Cerablus kentine 3 tÄ±r eÄŸitim malzemesi yardÄ±mÄ± gÃ¶nderildi. Valilik, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce temin edilen malzemelerin gÃ¶nderilmesi dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Ece, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki tÃ¶rende, Cerablus'a yardÄ±m gÃ¶nderilmesinin bir "gÃ¶nÃ¼l projesi" olduÄŸunu vurguladÄ±. Suriye'deki Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyetler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ece, "Suriye'de, yaÅŸanan olaylardan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§eken insanlar var. Biz hem insanlÄ±k hem de dini akrabalÄ±klarÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± kuvvetlendirmemiz gereken bir ortamda sessiz kalamazdÄ±k." dedi. Ece, yardÄ±mlarÄ±n artarak devam etmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÃ¼ksel Arslan, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n koordinasyonunda dÃ¼zenlenen kampanyayla Cerablus ve Kuzey Irak'taki Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. EÄŸitim iÃ§in toplanan yardÄ±mÄ±n Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirten Arslan, yardÄ±m tÄ±rÄ±nda, kÄ±rtasiye malzemeleri, okul donatÄ±m ve ofis eÅŸyasÄ±, sÄ±ra, masa ile giysi bulunduÄŸunu bildirdi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Alptekin CilavdaroÄŸlu, vatandaÅŸlara yaptÄ±klarÄ± sosyal yardÄ±mlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriyelilere destek iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdiklerini kaydetti. Ä°l MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°brahim Keser'in okuduÄŸu duanÄ±n ardÄ±ndan, Cerablus'a ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak yardÄ±mlarÄ± taÅŸÄ±yan 3 tÄ±r, Gaziantep'e doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

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