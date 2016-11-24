Erzurum'da orta ÅŸiddette deprem

Kandilli Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nin tespitlerine gÃ¶re, saat 11.54'te merkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdi
Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumundan, uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortaklÄ±ÄŸa iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
KKTC'de ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in LefkoÅŸa'da 5-9 Nisan'da oylarÄ±nÄ± kullanabilecek
5 Mart'ta yapÄ±lan YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak
MuÅŸ'ta PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
BahÃ§elievler ve Esenler'de uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ÅŸafak vaktinde dÃ¼zenlenen operasyonda, aranan ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rk zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen gÄ±da fuarÄ± IFE London 2017'de tanÄ±tÄ±ldÄ±
Antalya'nÄ±n Akseki ilÃ§esinde, tek parÃ§a katran aÄŸacÄ±ndan yapÄ±lan 600 yÄ±llÄ±k SarÄ±hacÄ±lar Camisi'nde en bÃ¼yÃ¼k ilgiyi OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Mehmed ReÅŸad'Ä±n 1917'de hediye ettiÄŸi sancak gÃ¶rÃ¼yor
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan askerlerden biri tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier iyi arkadaÅŸ olduÄŸumuz halde bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmasÄ±ndan dolayÄ±, kendisine teessÃ¼f ediyorum keÅŸke bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klamayÄ± yapmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Alman ÅŸirketlerinin silah vermeme kararÄ±yla ilgili olarak, "Almanya'nÄ±n aklÄ±selimle davranmasÄ±nÄ± bekleriz. Yani terÃ¶ristlere silah temininde maalesef Alman silahlarÄ±nÄ± terÃ¶ristlerin elinde gÃ¶rÃ¼rken, Almanya'nÄ±n bunu gÃ¶rmezlikten gelip TÃ¼rkiye'deki silah taleplerine karÅŸÄ± bir ambargo gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermesini kabul etmeyiz" dedi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, SazlÄ±dere BarajÄ± Ã§evresine kaÃ§ak moloz dÃ¶kÃ¼lmesine iliÅŸkin, "Bir yazÄ±lÄ±m yaptÄ±k, mecburi hale gelecek bÃ¼tÃ¼n hafriyat kamyonlarÄ±nda. CezalarÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r olacak" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Mehmet ErgenoÄŸlu'nun yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan, seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanacaÄŸÄ± AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda masalar kuruldu
Avrupa bÃ¶lgesindeki katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelere ait F35 uÃ§aklarÄ±nÄ±n motorlarÄ±na depo seviyesi bakÄ±m hizmeti vermek Ã¼zere kurulacak ilk merkez iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±