12:39, 24 Mart 2017 Cuma

Erzurum'da orta ÅŸiddette deprem





Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kandilli Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nin tespitlerine gÃ¶re, saat 11.54'te merkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

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