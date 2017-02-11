YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

YGS'de iki milyon aday iÃ§in 350 bin kiÅŸi gÃ¶rev alacak

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi