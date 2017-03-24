13:09, 24 Mart 2017 Cuma

Bulgaristan'dan TÃ¼rk gazetecilere engel





Bulgaristan, TÃ¼rk gazetecilerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'daki aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i grubun eylemlerini haberleÅŸtirmek Ã¼zere Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rk gazetecilere izin verilmedi. TÃ¼rk seÃ§menlerin Ã¼lkelerinde oy kullanmasÄ±nÄ± istemedikleri gerekÃ§esiyle yol kapama eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i grubun Bulgaristan saatiyle 11.00'deki eylemlerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek amacÄ±yla sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na gelen Edirne'de gÃ¶rev yapan TÃ¼rk gazeteciler, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndaki Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan iÅŸlemleri iÃ§in Kapitan Andreevo SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na geÃ§ti. Burada gÃ¶revli gÃ¼mrÃ¼k memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± GÃ¼mrÃ¼k BaÅŸmÃ¼dÃ¼rÃ¼'nÃ¼n talimatÄ±yla geÃ§iÅŸ izni verilmeyeceÄŸini bildirdi. Bunun engellenmesinin uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmelere aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirten gazetecilerin sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§me isteÄŸi olumlu yanÄ±t bulmadÄ±. Gazeteciler tampon bÃ¶lgedeki bekleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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