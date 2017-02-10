ErdoÄŸan'dan 47 kanuna onay

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdiÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ErdoÄŸan, AnayasanÄ±n 89'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ± ile 104'Ã¼ncÃ¼ maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi uyarÄ±nca 47 kanunu yayÄ±mlanmak Ã¼zere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± kanunlar ÅŸÃ¶yle:
6858 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti
HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6860 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Uganda Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6862 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gabon Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6863 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile KaradaÄŸ HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Yolcu ve
EÅŸyanÄ±n Karayoluyla UluslararasÄ± TaÅŸÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6869 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Uruguay DoÄŸu Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6872 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda GÃ¼mrÃ¼k KonularÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ve KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± YardÄ±m AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n
Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6874 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Ekvator Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda Turizm AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair
Kanun."
6876 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda GenÃ§lik ve Spor AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6877 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Hindistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
GenÃ§lik Faaliyetleri ve Spor AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6878 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuveyt Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat AlanÄ±nda AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6879 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile SÄ±rbistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda GenÃ§lik ve Spor AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6880 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Gana Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
KÃ¼ltÃ¼r, EÄŸitim, Bilim, BasÄ±n-YayÄ±n, GenÃ§lik ve Spor AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n
OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6886 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Peru Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6889 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Tanzanya BirleÅŸik Cumhuriyeti
HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6891 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Somali Federal Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda GÃ¼venlik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6892 sayÄ±lÄ± "KÃ¼ltÃ¼rel Ä°fadelerin Ã‡eÅŸitliliÄŸinin KorunmasÄ± ve GeliÅŸtirilmesi
SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6895 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti
HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6898 sayÄ±lÄ± "Denizcilik Ã‡alÄ±ÅŸma SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6899 sayÄ±lÄ± "UluslararasÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±ÄŸa Ä°liÅŸkin YasadÄ±ÅŸÄ± Eylemlerin Ã–nlenmesi
HakkÄ±nda SÃ¶zleÅŸmenin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6900 sayÄ±lÄ± "UÃ§aklarÄ±n KanundÄ±ÅŸÄ± Yollarla Ele GeÃ§irilmesinin Ã–nlenmesi HakkÄ±nda
SÃ¶zleÅŸmeye Ek ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6901 sayÄ±lÄ± "Akdeniz ve Karadeniz Ä°Ã§in Sanal BÃ¶lgesel Deniz Trafik Merkezi
KurulmasÄ±na Dair Operasyonel DÃ¼zenlemenin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair
Kanun."
6902 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Fas KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
Denizcilik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6903 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda Teknik Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6904 sayÄ±lÄ± "Gemilerin Ä°htiyati Haczine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n
Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6905 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile LÃ¼bnan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda DeÄŸiÅŸtirilmiÅŸ Åžekliyle 1978 Tarihli Gemi AdamlarÄ±nÄ±n EÄŸitim, Belgelendirilme ve
Vardiya StandartlarÄ± UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi Kural 1/10 UyarÄ±nca Belgelerin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ±
TanÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6906 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet
BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6907 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet
BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6908 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda NÃ¼fus Ä°ÅŸleri AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6909 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile SÄ±rbistan Cumhuriyeti ArasÄ±nda Hukuki ve Ticari
Konularda KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6910 sayÄ±lÄ± "KÄ±ta SahanlÄ±ÄŸÄ±nda Bulunan Sabit PlatformlarÄ±n GÃ¼venliÄŸine KarÅŸÄ± YasadÄ±ÅŸÄ±
Eylemlerin Ã–nlenmesine Dair Protokole Ait 2005 ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6911 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek ArasÄ±nda Ä°ade AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n
OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6912 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek ArasÄ±nda Cezai Konularda
KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Adli YardÄ±mlaÅŸma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6913 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Tunus Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
NÃ¼fus Ä°ÅŸleri AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair
Kanun."
6914 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kamerun Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda Denizcilik AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6915 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yemen Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6916 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve KamboÃ§ya KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6917 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kuveyt Devleti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
HayvancÄ±lÄ±k ve Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6918 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ile Fas KrallÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Deniz BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve KÃ¼ltÃ¼r
BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6919 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna
Dair Kanun."
6920 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Kenya Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda
Kanun."
6921 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile BangladeÅŸ Halk Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k ve TÄ±p Bilimleri AlanlarÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n
Uygun BulunduÄŸu HakkÄ±nda Kanun."
6922 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ile Bahreyn KrallÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
TarÄ±m AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konusunda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6923 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Tunus Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerinin KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KullanÄ±mÄ± ve DeÄŸiÅŸimi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6936 sayÄ±lÄ± "DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ StatÃ¼sÃ¼nÃ¼n 38'inci Maddesinin DeÄŸiÅŸtirilmesine
Ä°liÅŸkin KararÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6938 sayÄ±lÄ± "EÅŸyanÄ±n SÄ±nÄ±rlardaki Kontrollerinin UyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin
UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmenin UluslararasÄ± Demiryolu YÃ¼k TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin SÄ±nÄ±r GeÃ§iÅŸ
Ä°ÅŸlemlerinin KolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± 9 NumaralÄ± Ekinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6940 sayÄ±lÄ± "Gemi AlacaklÄ±sÄ± HaklarÄ±na ve Gemi Ä°poteklerine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ±
SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun."
6941 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti
ArasÄ±nda Denizcilik AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun
BulunduÄŸuna Dair Kanun."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ± uygun bulan 47 kanunu onaylayarak yayÄ±mlanmak uÌˆzere BasÌ§bakanlÄ±gÌ†a goÌˆnderdi
Merrkez Ã¼ssÃ¼ Erzurum Horasan olan 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu
TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumundan, uluslararasÄ± yayÄ±n kuruluÅŸu Euronews'e ortaklÄ±ÄŸa iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
KKTC'de ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in LefkoÅŸa'da 5-9 Nisan'da oylarÄ±nÄ± kullanabilecek
5 Mart'ta yapÄ±lan YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanacak
MuÅŸ'ta PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 20 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
BahÃ§elievler ve Esenler'de uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik ÅŸafak vaktinde dÃ¼zenlenen operasyonda, aranan ÅŸÃ¼phelilerden bazÄ±larÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rk zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen gÄ±da fuarÄ± IFE London 2017'de tanÄ±tÄ±ldÄ±
Antalya'nÄ±n Akseki ilÃ§esinde, tek parÃ§a katran aÄŸacÄ±ndan yapÄ±lan 600 yÄ±llÄ±k SarÄ±hacÄ±lar Camisi'nde en bÃ¼yÃ¼k ilgiyi OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Mehmed ReÅŸad'Ä±n 1917'de hediye ettiÄŸi sancak gÃ¶rÃ¼yor
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esindeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan askerlerden biri tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier iyi arkadaÅŸ olduÄŸumuz halde bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bu aÃ§Ä±klamayÄ± yapmasÄ±ndan dolayÄ±, kendisine teessÃ¼f ediyorum keÅŸke bÃ¶yle bir aÃ§Ä±klamayÄ± yapmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Alman ÅŸirketlerinin silah vermeme kararÄ±yla ilgili olarak, "Almanya'nÄ±n aklÄ±selimle davranmasÄ±nÄ± bekleriz. Yani terÃ¶ristlere silah temininde maalesef Alman silahlarÄ±nÄ± terÃ¶ristlerin elinde gÃ¶rÃ¼rken, Almanya'nÄ±n bunu gÃ¶rmezlikten gelip TÃ¼rkiye'deki silah taleplerine karÅŸÄ± bir ambargo gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermesini kabul etmeyiz" dedi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, SazlÄ±dere BarajÄ± Ã§evresine kaÃ§ak moloz dÃ¶kÃ¼lmesine iliÅŸkin, "Bir yazÄ±lÄ±m yaptÄ±k, mecburi hale gelecek bÃ¼tÃ¼n hafriyat kamyonlarÄ±nda. CezalarÄ± Ã§ok aÄŸÄ±r olacak" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklu bulunan eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Mehmet ErgenoÄŸlu'nun yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan, seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± kiÅŸilerin oy kullanacaÄŸÄ± AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda masalar kuruldu
Avrupa bÃ¶lgesindeki katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelere ait F35 uÃ§aklarÄ±nÄ±n motorlarÄ±na depo seviyesi bakÄ±m hizmeti vermek Ã¼zere kurulacak ilk merkez iÃ§in imzalar atÄ±ldÄ±